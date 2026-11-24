Окръжният съд в Кърджали отложи за пореден път делото срещу бившия кмет на града Хасан Азис и трима бивши служители на общинската администрация. Причината е неявяването на ключов свидетел, който вече е обявен за общодържавно издирване. Следващото заседание е насрочено за 22 януари 2027 г.

Издирваният мъж е собственик на дружеството, чиито договори с общината са в основата на повдигнатите обвинения. Фирмата е извършвала изсичане на дървета в дерета и гробищни паркове в населени места на територията на община Кърджали. Добитата дървесина е била доставяна до кметства и детски градини.

Свидетелят не е открит на посочения адрес

Мъжът не се е явил в съда и при предишното заседание в началото на октомври. Тогава е станало ясно, че според негови съседи той не живее на посочения пред магистратите адрес. Опитите да бъде открит там са останали без резултат.

Както прокуратурата, така и защитата на подсъдимите са настояли свидетелят да бъде разпитан заради значението на показанията му за изясняване на обстоятелствата по делото. Съдът е приел, че присъствието му е необходимо, и е отложил заседанието.

Какви са обвиненията

Според обвинението Хасан Азис и бившият главен счетоводител на общината Валентин Иванов са присвоили общо 78 704 лева в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. Двамата са подсъдими и за безстопанственост. Прокуратурата твърди, че между декември 2017 г. и януари 2019 г. те не са положили необходимите грижи за управлението и опазването на общинското имущество, от което са последвали щети за 12 459 лева.

Другите двама подсъдими са бивши финансови контрольори в общинската администрация. Те са обвинени, че не са упражнили необходимия финансов контрол при изпълнението на същите договори. Според държавното обвинение действията им са довели до щети за общината съответно в размер на 11 184 лева и 24 420 лева.

Обвиненията не са доказани с влязла в сила присъда. Делото ще продължи с насроченото за 22 януари 2027 г. заседание.