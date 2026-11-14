Дойчин Дойчев: Още няма яснота кой е причинил катастрофата

Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“, че разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол все още не е установило кой е предизвикал първия удар. При инцидента са загинали 13 души, а към момента няма повдигнати обвинения срещу конкретен човек.

„Не може да се направи все още основателно предположение или заключение кой е предизвикал катастрофата“, каза Дойчин Дойчев. По думите му трябва да се изясни точната роля на всеки от водачите, попаднали във верижния сблъсък, както и как са реагирали при рязкото намаляване на видимостта заради гъстата мъгла.

Проверяват и действията на институциите

Разследването не се ограничава само до поведението на шофьорите. Проверява се дали преди катастрофата е имало предупреждения за мъглата, кога са били получени и как са реагирали отговорните институции. Изискани са данни от Агенция „Пътна инфраструктура“, Националното тол управление и Националния институт по метеорология и хидрология, както и записи от тол камерите и информация за трафика в района.

Отделно се изяснява състоянието на пътя и организацията на движението. Взети са проби от пътната настилка за строително-техническа експертиза. „Проверява се дали пътната настилка и организацията на движението са имали отношение към настъпването на катастрофата“, посочи прокурорът.

Румънският шофьор може да е напуснал страната

Румънският водач на тежкотоварния камион е бил разпитан два пъти. Тъй като срещу него няма повдигнато обвинение, той не е имал наложена забрана да напуска България. Дойчин Дойчев допусна, че шофьорът вече може да не се намира на територията на страната. Ако бъдат събрани достатъчно доказателства за участието му в престъпление, може да бъде издадена европейска заповед за разследване и арест.

Разследващите са иззели тахографите на товарните автомобили. Данните от тях трябва да покажат скоростта на движение, времето зад волана и спазването на задължителните почивки. Проверяват се още техническата изправност на превозните средства, товарите и действията на останалите участници в катастрофата.

Експертизите ще изяснят механизма на удара

Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, а предстоят такива и за ранените. Основно значение за установяването на причините и последователността на ударите ще има автотехническата експертиза.

Прокуратурата цели необходимите доказателства да бъдат събрани в рамките на първоначалния тримесечен срок на разследването. До приключването на експертизите и анализа на събраните данни няма официално посочен обвиняем за катастрофата.