Съдът остави прокурорския син Васил Михайлов в България до края на делата

Апелативният съд в София потвърди отлагането на фактическото предаване на Васил Михайлов на гръцките власти. Решението е окончателно. Той ще остане в България до приключването на водените срещу него наказателни производства с влязъл в сила съдебен акт или до изтърпяването на евентуално наложено наказание лишаване от свобода. Това съобщиха от Окръжния съд в Кюстендил.

Апелативните съдии са потвърдили решението на Окръжния съд в Кюстендил от 27 октомври 2026 г. С него е допуснато изпълнението на европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти в Гърция на 11 септември 2026 г. с цел наказателно преследване.

„Фактическото предаване на Васил Михайлов се отлага до приключване на водените срещу него наказателни производства в България с влязъл в сила съдебен акт или до изтърпяване на наложено наказание лишаване от свобода“.

Съдът е потвърдил и мярката за неотклонение „задържане под стража“ по производството за предаване. Тя ще бъде приведена в изпълнение след приключването на българските дела или след изтърпяването на евентуална присъда.

Какво следва

В България срещу Михайлов се водят наказателни производства, сред които дело на Софийския районен съд, което се разглежда на въззивна инстанция от Софийския градски съд, както и досъдебно производство на Окръжната прокуратура в София. Докато тези производства не приключат окончателно, предаването му на Гърция няма да бъде извършено.

След приключването на делата и евентуалното изтърпяване на наказание българските власти ще могат да изпълнят предаването по европейската заповед за арест. В гръцкия документ се посочват шест наказуеми деяния, сред които участие в престъпна организация, тежка телесна повреда и организирани или въоръжени кражби. Посочените обвинения са предмет на наказателно преследване и не представляват установена вина.