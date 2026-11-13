Задържаха във Видин мъж, издирван от Германия

33-годишен мъж от Брегово, издирван от германските власти с Европейска заповед за арест, е задържан във Видин. Арестът е извършен на 12 ноември от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към Областната дирекция на МВР.

Мъжът е бил обявен за международно издирване в Шенгенската информационна система във връзка с Европейска заповед за арест, издадена по искане на Германия. От полицията съобщиха: „Мъж на 33 години от Брегово, издирван от германските власти с Европейска заповед за арест, е задържан във Видин.“

С постановление на Окръжната прокуратура във Видин задържането му е удължено до 72 часа. Предстои той да бъде приведен в следствения арест.

Към момента не са съобщени подробности за престъплението, за което мъжът е издирван в Германия, нито кога и къде ще бъде разгледано искането за предаването му на германските власти.

Друг случай във Видинско през май

През май 2026 г. във Видинско беше задържан и друг мъж, обявен за издирване в Шенгенската информационна система. 42-годишният жител на Дунавци е бил издирван по искане на гръцките власти с Европейска заповед за арест. Тогава той е бил задържан за срок до 24 часа, след което за случая е уведомена Окръжната прокуратура във Видин.