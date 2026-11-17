18-годишен български гражданин е изправен пред съда в Щутгарт по обвинения за изнасилване на 13-годишно момиче и сексуални посегателства над още три жени. Подсъдимият е признал вината си в началото на процеса, но окончателното решение ще бъде взето от съда.

Делото започна на 16 ноември в младежкия наказателен състав на Окръжния съд в Щутгарт. Според прокуратурата престъпленията са извършени през юни 2026 г. край Нюртинген, в провинция Баден-Вюртемберг.

Обвиненията са свързани с два последователни дни

По данни, цитирани от NOVA, на 11 юни обвиняемият първо е заговорил 47-годишна жена на развален немски език и ѝ е показал сексуално съдържание на мобилния си телефон. Жената е успяла да избяга.

Около час по-късно според обвинението той е спрял 13-годишно момиче, което се е придвижвало с велосипед. Прокуратурата твърди, че го е издърпал в близко поле и го е изнасилил два пъти.

На следващия ден, отново край Нюртинген, според обвинението е било извършено ново посегателство срещу 35-годишна велосипедистка. Тя е успяла да се измъкне. Малко по-късно е нападната и 57-годишна жена, която е била издърпана от велосипеда си.

Прокурорът Рубен Шендзилорц е заявил, че намерението на обвиняемия било да съблече жената, да я целуне и да извърши сексуално посегателство. Тя е оказала съпротива, като е ухапала нападателя. Той също я е ухапал и е избягал, когато на мястото се е появила друга жена. При бягството е взел електрически велосипед.

ДНК следи са насочили разследването към обвиняемия

Полицията в Нюртинген е задържала 18-годишния мъж на 12 юни 2026 г. Според съобщеното от полицията при задържането той е оказал съпротива. По случая е била създадена специална разследваща група, а молекулярно-генетична експертиза е установила съвпадение между ДНК на задържания и следи, събрани по делото.

Преди задържането българският гражданин е бил без постоянен адрес в Германия. Първоначално с него е бил задържан и друг мъж, но той е освободен, тъй като не са били открити данни за участие в престъпленията.

В съдебната зала подсъдимият е признал вината си. Адвокатът му е заявил, че клиентът му съжалява за извършеното. Това признание не заменя съдебното решение и до постановяването на присъда за обвиняемия важи презумпцията за невиновност.

Следващите заседания са насрочени за 24 ноември, 10 декември и 16 декември. Очаква се присъдата да бъде произнесена на 16 декември. При осъждане 18-годишният може да получи до 15 години затвор и да бъде депортиран от Германия.

Източници: nova.bg, swp.de, aktuellinformiert.de