Съдът в Кочани отново отхвърли искането на Ива Михайлова да участва в делото за автомобилната катастрофа чрез видеоконферентна връзка. Към молбата е бил приложен амбулаторен лист от лечебно заведение в България, а разглеждането ѝ е прекъснало заседанието за около 30 минути.

Адвокатът на Михайлова в България Николай Димитров е представил жалба срещу предишния отказ на съда да бъде допуснато дистанционно участие. Съдът е разгледал жалбата, но не е намерил основание да промени решението си.

„Няма нови доказателства, които да съответстват на такова искане“, е посочил съдията по делото.

След отказа заседанието е продължило с разпит на вещото лице, изготвило автотехническата експертиза по случая. Според заключението ударът между двата автомобила е станал в лентата за движение на Михайлова, в която е навлязъл другият автомобил.

Прокуратурата е разпитала експерта по експертизата, представена от защитата. Прокурорът я е определил като „тенденциозна, неаргументирана и неекспертна“. Така в процеса остават противоположни позиции за механизма на катастрофата, при която е загинал човек.

Делото е за катастрофа от октомври 2025 г.

Ива Михайлова е подсъдима в Северна Македония за участието си в произшествието. Катастрофата е станала на 7 октомври 2025 г., а при нея са пострадали няколко души, включително Михайлова.

На 9 ноември заседанието по делото се е провело в нейно отсъствие, тъй като тя е била в България за медицински прегледи. Тогава защитата е поискала тя да бъде включена чрез видеоконферентна връзка, но съдът е отхвърлил искането. Решението е било обжалвано, а на последното заседание жалбата също не е довела до промяна.

Процесът продължава с изслушване на експертизи и проверка на различните версии за причините и механизма на сблъсъка. Преди това, на 28 септември, четвъртото заседание по делото е продължило повече от 10 часа, като са били разпитани вещи лица по съдебномедицинска и автотехническа експертиза.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg