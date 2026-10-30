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28-годишен е обвинен за побой и изнасилване в Кюстендил

28-годишен е обвинен за побой и изнасилване в Кюстендил

30 Октомври, 2026 18:20 797 4

  • кюстендил-
  • домашно насилие-
  • изнасилване-
  • задържан-
  • районна прокуратура

Мъжът е задържан до 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест. Според обвинението престъплението е извършено в условията на домашно насилие и опасен рецидив

28-годишен е обвинен за побой и изнасилване в Кюстендил - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

28-годишен мъж е обвинен за причиняване на лека телесна повреда и изнасилване на 18-годишна жена в Кюстендил. Той е задържан за срок до 72 часа, а Районната прокуратура в града предстои да внесе в съда искане за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

По данни на прокуратурата посегателството е извършено на 29 октомври в имот в Кюстендил. На жената е причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Според обвинението тя е била принудена към съвкупление чрез употреба на сила и отправени заплахи.

Мъжът е задържан до 72 часа

Обвиняемият е живеел на семейни начала с пострадалата. Двамата имат дете. От прокуратурата посочват, че сексуалното насилие е извършено в условията на опасен рецидив.

Досъдебното производство се води под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил. След изтичането на първоначалното задържане съдът ще трябва да се произнесе по искането за постоянен арест.

На този етап обвиняемият не е признат за виновен. Обстоятелствата по случая се изясняват в рамките на досъдебното производство.


Кюстендил / България
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