Лекарствени продукти за повишаване на либидото и парфюми със знаци на известни търговски марки са задържани при проверка на ГКПП „Капитан Андреево“. Общата пазарна стойност на стоките е 117 650 евро.

Случаят е от около полунощ на 17 ноември. На пункта пристигнал микробус с турска регистрация, управляван от турски гражданин. Той заявил, че превозва парфюми и тоалетни води от Турция за България.

Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка. В товарното помещение служителите открили 1134 флакона с лога на известни търговски марки. Стоката е задържана заради съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост.

Проверката установила и недекларирани лекарствени продукти. В 28 кашона имало 11 200 кутии със сашета, а в отделен кашон – 2200 блистера с продукти за повишаване на либидото.

„Контрабандните стоки, с обща пазарна стойност 117 650 евро, са задържани“, съобщи Агенция „Митници“.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. От институциите не е съобщено за повдигнато обвинение или за мярка за неотклонение спрямо водача.