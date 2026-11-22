Митническите служители на пункт „Лесово“ задържаха 415 200 къса цигари, укрити в хладилни витрини в товарен автомобил с турска регистрация. Превозното средство е пътувало от Турция за Франция, а проверката е извършена на 19 ноември.

По данни на Агенция „Митници“ водачът, който е турски гражданин, е декларирал групажна стока за транзитно преминаване през България. Камионът е бил селектиран за щателен контрол след анализ на риска и задействан рисков профил.

При проверката с рентгенова апаратура са маркирани две зони с подозрителна плътност. В тях митническите инспектори са установили две декларирани и опаковани хладилни витрини. След отварянето им е установено, че кухините им са запълнени с цигари.

Задържаните цигари са с турски бандерол

Иззети са общо 20 760 кутии цигари от различни търговски марки. Всички изделия са били с турски акцизен бандерол, а посочената им стойност възлиза на над 82 000 евро. Данните са съобщени от Агенция „Митници“.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол. Към този етап няма съобщени данни за повдигнато обвинение срещу конкретно лице.

Над 1 милион къса за три дни

Случаят е вторият подобен на пункта в рамките на три дни. Между 17 и 19 ноември митническите служители на „Лесово“ са задържали общо 1,05 милиона къса, или 52 500 кутии цигари, в два товарни автомобила със стоки за държави от Европейския съюз.

При предходната проверка са иззети 634 800 къса цигари, укрити по сходен начин в термовитрини за храна. Товарният автомобил е пътувал от Турция за Германия.