Окръжният съд в Хасково отказа да освободи от ареста 41-годишния дипломат от Демократична Република Конго Жан Де Дю Мутеба. Той е обвиняем по дело за трафик на 205,940 кг кокаин, открити в автомобил, който на 18 юли 2025 г. е напускал България през граничния пункт „Капитан Андреево“ към Турция.

Наркотикът е бил разпределен в куфари. Посочената стойност на иззетото количество е 37,069 млн. лева. Съдът е отхвърлил молбата на Мутеба мярката му за неотклонение „задържане под стража“ да бъде заменена с по-лека.

Трима обвиняеми остават задържани

По случая обвиняеми са още 55-годишната белгийска гражданка Доте Флор Аделаид и 44-годишният български гражданин Делян Хаджилазов. И тримата са в ареста от 22 юли 2025 г. След тази дата са подавали неколкократни молби за промяна на мерките, но те не са били уважени. Последният отказ е от 10 септември 2026 г.

При новото произнасяне съдът е обсъдил събраните писмени доказателства и доказателствени средства, включително Европейски заповеди за разследване до Белгия, Нидерландия и Германия, както и част от обясненията на обвиняемите.

„Съдът прие, че от събраните писмени доказателства и доказателствени средства се сочи наличието на стройна организация и логистика за извършване на деянието“, съобщиха от Окръжния съд в Хасково.

Според съда тежестта на престъплението обосновава опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението не представлява присъда и не установява вина.

Възможно е обжалване пред Апелативния съд

Определението на Окръжния съд в Хасково може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив. В предоставената информация не се посочва дата за разглеждане на евентуална жалба или протест.

Източници: dariknews.bg