Русия подготвя законови промени, с които чуждестранните филми могат да бъдат извадени от програмите на киносалоните за около половината от годината. Законопроектът е подготвен в Държавната дума и може да влезе в сила на 1 март 2027 г., съобщи ТАСС.

Предлаганите промени са част от закона за държавната подкрепа на кинематографията. Те предвиждат квота за националното кино, при която в определени периоди чуждите продукции или няма да се показват, или ще заемат минимален дял от времето спрямо руските филми.

Според проекта ограничителният период ще бъде около половината от всяко тримесечие, или приблизително 45 дни. Така общият период с ограничения би достигнал около 180 дни годишно. В. „Сега“ отбелязва, че това са около 182 от общо 365 дни.

Милионни такси и 10% от касовите приходи

Квотата ще се утвърждава най-късно 90 дни преди началото на съответната година с участието на руски организации в областта на киното. Договорите за показ на чуждестранни филми, сключени предварително, ще бъдат обявявани за нищожни, ако попаднат в период, определен за ограничаване на вносните продукции.

За издаване на разрешение за разпространение на чуждестранен игрален филм ще се плащат 5 милиона рубли, а за анимационен филм – 3 милиона рубли. Освен това разпространителите ще трябва да отделят 10% от касовите приходи на чуждите филми за развитие на руската кинематография. Част от средствата ще финансира органа, който следи програмите на киносалоните.

Изключения са предвидени за филми, произведени в държави от Евразийския икономически съюз – Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан. Ограниченията няма да се прилагат и за носители на награди от кинофестивали по списък, одобрен от правителството, както и за филми, създадени преди 1993 г.

Киноиндустрията поиска доработка

Инициативата следва препоръка на президента Владимир Путин от юни 2026 г. за приоритетно приемане на законови промени в подкрепа на руското кино и за регулиране на разпространението на чужди филми. Сред инициаторите е Съюзът на кинематографистите на Русия, оглавяван от Никита Михалков.

Асоциацията на собствениците на киносалони подкрепя целта за развитие на националното кино, но настоява проектът да бъде преработен. Организацията предупреждава, че руската кинотеатрална индустрия все още не се е възстановила след 2022 г. „Кинотеатралната индустрия не се е възстановила след 2022 г.“, посочва асоциацията, цитирана от ТАСС.

Новите правила ще допълнят вече действащите идеологически ограничения. От 1 март 2026 г. руското Министерство на културата може да отказва разрешения за филми, които според властите дискредитират „традиционните духовно-нравствени ценности“ или пропагандират тяхното отричане. Тези ограничения обхващат и онлайн платформите, и социалните мрежи.