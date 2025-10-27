Новини
Ванеса Мей празнува 47-ия си рожден ден днес

27 Октомври, 2025 09:31 4 147 14

Ванеса Мей празнува 47-ия си рожден ден днес

  • ванеса мей-
  • цигуларка-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти от биографията на цигуларката

Ванеса Мей празнува 47-ия си рожден ден днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестната британска цигуларка Ванеса-Мей Ванакорн Никълсън е родена на 27 октомври, 1978 година в Сингапур, в смесено семейство с майка китайка и баща с тайландско-английски произход. Започва да свири на пиано, когато е 3-годишна.

Когато е на 4 години, нейните родители се развеждат и тя се премества да живее в Лондон с майка си и нейния нов съпруг адвоката Греъм Никълсън. Той настоява тя да започне да взема уроци по цигулка, тъй като е цигулар и мечтае Ванеса да му акомпанира с цигулката.

По-късно Ванеса Мей заминава за Китай, за да усъвършенства техниката си под ръководството на престижния местен професор Лин Яо Дзъ. На 10 г. изнася първия си концерт като солистка, акомпанирана от Лондонския филхармоничен оркестър и получава за подарък от родителите си цигулка, изработена от италианския майстор Джузепе Гуаданини.

Нейният вроден талант е забелязан от директора на Кралския музикален колеж, който веднага я привлича за ученичка. През 1994 г. Ванеса завършва колежа и 2 г. по-късно подписва договор с EMI Group за записване както на класическа, така и на поп музика.

През 1995 г., въоръжена с електрическа цигулка Zeta, Ванеса Мей записва първия си албум, озаглавен „The Violin Player”. В този албум изпъква нейният стил, който тя нарича техно-акустичен синтез. Темите от „The Violin Player” са разработени съвместно с Майк Бат, експерт в инструменталната поп музика. Почти 3-те милиона продадени копия ѝ донасят не само големи печалби, но и покани за участия в концерти на живо от цял свят.

През 1998 г. Ванеса участва в съвместни проекти с различни групи и изпълнители, сред които се отличават Backstreet Boys и Джанет Джаксън, и прави дебюта си като модел.

Същата година издава нов поп албум, озаглавен „Storm”. През 2000 г. Ванеса свири в Роял Албърт Хол, където, акомпанирана от Васко Василев, изпълнява версия на „Storm“ при стартирането на церемонията по връчване на наградите Classical Brit Awards.

През 2014 година Ванеса Мей участва на Зимните олимпийски игри в Сочи в гигантския слалом за отбора на Тайланд.

Ванеса Мей празнува 47-ия си рожден ден днес
Снимка: БГНЕС


