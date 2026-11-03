Георги Мишев на 91: перото зад „Вилна зона“, "Момчето си отива" и "Дами канят"

На 3 ноември Георги Мишев навършва 91 години. Роден в село Йоглав, Ловешко, писателят превръща наблюденията върху българския характер, селото, града и променящото се общество в едни от най-разпознаваемите книги и филмови истории у нас.

Името му остава трайно свързано с българското кино. По негови сценарии са заснети „Момчето си отива“, „Преброяване на дивите зайци“, „Селянинът с колелото“, „Вилна зона“, „Матриархат“ и „Дами канят“. В тези истории обикновеният човек не е фон, а главен герой със своите амбиции, слабости, хитрувания и надежди.

Как се ражда „Вилна зона“

Филмът „Вилна зона“ излиза през 1975 г. Режисьор е Едуард Захариев, а сред актьорите са Катя Паскалева, Ицхак Финци и Наум Шопов. Сюжетът започва с новобранска вечер, но постепенно се превръща в картина на отношенията между хора, които делят парцели, амбиции и недоверие.

Самият Мишев е разказвал, че идеята тръгва от дребна, но запомняща се случка. „Началото на „Вилна зона“ е в една дреболия“, казва писателят, след като чул, че на новобранска вечер били изядени 5000 кюфтета. От тази подробност се ражда история за привидно обикновено събиране, в което постепенно изплуват абсурдите на всекидневието.

Вилната зона във филма е повече от място. Тя е малък модел на обществото – със строежи без ред, спорове за граници, желание за собственост и стремеж човек да изглежда по-заможен и по-значим, отколкото е. Хуморът не отменя критичния поглед, а го прави по-видим.

Писателят зад филмовите герои

Георги Мишев завършва Софийския университет през 1958 г. Работи като журналист, редактор и сценарист, а литературното му творчество включва разкази, повести и романи. Сред книгите му са „Осъмски разкази“, „Адамити“, „Добре облечени мъже“, „Произведено в провинцията“, „Отдалечаване“, „Дунав мост“ и „Вилна зона“.

През 2015 г., когато навършва 80 години, е представено преработено и допълнено издание на романа „Вилна зона“. Тогава Мишев определя книгата като бавен роман, писан в продължение на четири десетилетия – знак, че темите за паметта, провинцията и човешките характери не приключват с един филм или една епоха.

Авторът е носител на Националната литературна награда „Йордан Йовков“, Наградата на София и отличия за цялостно творчество. Между 1990 и 1991 г. е депутат във Великото народно събрание, но най-трайното му присъствие остава в книгите и филмите.

Георги Мишев пише за хора, които често се опитват да прикрият смешното и тъжното в собствения си живот. Затова героите му продължават да звучат познато и днес – дори когато около тях вече няма новобранска вечер, а само една стара вила, спорен парцел и кюфтета, за които всеки има мнение.