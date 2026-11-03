Новини
Култура »
Георги Мишев на 91: перото зад „Вилна зона“, "Момчето си отива" и "Дами канят"
  Тема: Известни личности

Георги Мишев на 91: перото зад „Вилна зона“, "Момчето си отива" и "Дами канят"

3 Ноември, 2026 13:30 532 4

  • георги мишев-
  • вилна зона-
  • българско кино-
  • българска литература-
  • рожден ден

Писателят и сценарист празнува рождения си ден с творчество, превърнало се в част от паметта на българското кино и литература

Георги Мишев на 91: перото зад „Вилна зона“, "Момчето си отива" и "Дами канят" - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

На 3 ноември Георги Мишев навършва 91 години. Роден в село Йоглав, Ловешко, писателят превръща наблюденията върху българския характер, селото, града и променящото се общество в едни от най-разпознаваемите книги и филмови истории у нас.

Името му остава трайно свързано с българското кино. По негови сценарии са заснети „Момчето си отива“, „Преброяване на дивите зайци“, „Селянинът с колелото“, „Вилна зона“, „Матриархат“ и „Дами канят“. В тези истории обикновеният човек не е фон, а главен герой със своите амбиции, слабости, хитрувания и надежди.

Как се ражда „Вилна зона“

Филмът „Вилна зона“ излиза през 1975 г. Режисьор е Едуард Захариев, а сред актьорите са Катя Паскалева, Ицхак Финци и Наум Шопов. Сюжетът започва с новобранска вечер, но постепенно се превръща в картина на отношенията между хора, които делят парцели, амбиции и недоверие.

Самият Мишев е разказвал, че идеята тръгва от дребна, но запомняща се случка. „Началото на „Вилна зона“ е в една дреболия“, казва писателят, след като чул, че на новобранска вечер били изядени 5000 кюфтета. От тази подробност се ражда история за привидно обикновено събиране, в което постепенно изплуват абсурдите на всекидневието.

Вилната зона във филма е повече от място. Тя е малък модел на обществото – със строежи без ред, спорове за граници, желание за собственост и стремеж човек да изглежда по-заможен и по-значим, отколкото е. Хуморът не отменя критичния поглед, а го прави по-видим.

Писателят зад филмовите герои

Георги Мишев завършва Софийския университет през 1958 г. Работи като журналист, редактор и сценарист, а литературното му творчество включва разкази, повести и романи. Сред книгите му са „Осъмски разкази“, „Адамити“, „Добре облечени мъже“, „Произведено в провинцията“, „Отдалечаване“, „Дунав мост“ и „Вилна зона“.

През 2015 г., когато навършва 80 години, е представено преработено и допълнено издание на романа „Вилна зона“. Тогава Мишев определя книгата като бавен роман, писан в продължение на четири десетилетия – знак, че темите за паметта, провинцията и човешките характери не приключват с един филм или една епоха.

Авторът е носител на Националната литературна награда „Йордан Йовков“, Наградата на София и отличия за цялостно творчество. Между 1990 и 1991 г. е депутат във Великото народно събрание, но най-трайното му присъствие остава в книгите и филмите.

Георги Мишев пише за хора, които често се опитват да прикрият смешното и тъжното в собствения си живот. Затова героите му продължават да звучат познато и днес – дори когато около тях вече няма новобранска вечер, а само една стара вила, спорен парцел и кюфтета, за които всеки има мнение.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    4 1 Отговор
    След като демонстративно си скъса партийната книжка пред телевизионния екран през 1990 г. по време на любимата му дИмокрация да е написал нещо свястно?

    Коментиран от #4

    13:43 03.11.2026

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    "Вилна зона " ....който тъгува по соца да си го пуска по често и да се опита да обясни сюжета и диалозите на децата и внуците си , да видят какви " прекрасни " неща са "изпуснали" заради демокрацията и ЕС ...

    13:45 03.11.2026

  • 3 Специалист

    1 3 Отговор
    Повечето от филмите му бяха скучни и безинтересни.Нямаше нищо поучително.Нямаше мъдрост. Само някакви шмекерлъци.Но за онова време ставаха и го направиха велик относително

    13:51 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.