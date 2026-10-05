Казахстанец спечели наградата за най-добър герой на филмовия фестивал „Астана ИИ“

Победителите бяха обявени на 3 октомври в Астана. Конкурсът получи 8067 предложения от 125 държави, а 25 произведения стигнаха до финалната програма. Сред тях беше и филмът на Жумахан, създаден с помощта на изкуствен интелект.

Историята се фокусира върху куче и брата на стопанина му. Всичко започва с обикновена шега, но конфликтът постепенно ескалира и се превръща в пълномащабна война.

„Моят жанр е комедия. Филмът разказва историята за това как куче и братът на стопанина му започват да се карат заради обикновена шега, която в крайна сметка се превръща в пълномащабна война“, каза Мирзахан Жумахан.

Според режисьора той е искал да направи лека комедия. Историята до голяма степен отразява неговата собствена личност и любовта му към шегите.

Филмът донесе на казахстанския режисьор наградата за най-добър герой. Фестивалът обяви победители в пет специални категории: герой, история, визуален език, режисура и концепция. Други награди в тази програма отидоха при режисьори от Китай, Италия и Съединените щати. 8000 участия и 450 000 долара за победителя: победителите в първия филмов фестивал за изкуствен интелект бяха обявени в Астана.

Въпреки комедийния жанр на филма си, Жумахан беше сериозно притеснен за състезанието. Финалистите събраха творци с разнообразни идеи, стилове и подходи към използването на изкуствен интелект.

„Честно казано, бях наистина притеснен за състезанието, защото тук има толкова много талантливи и готини хора. Всички участници вложиха много труд и отделиха много време за своите филми, така че според мен всеки от тях беше достоен претендент“, отбеляза Жумахан.

Работата на участниците беше оценена от представители на международната култура, филмовата индустрия и технологичната индустрия. Журито включваше:

Одри Азуле, бивш генерален директор на ЮНЕСКО и бивш министър на културата на Франция;

Ма Пинг, декан на Изследователския институт за изкуствен интелект към Китайската филмова група;

Уанг Хао, заместник-декан на катедрата по анимация на Пекинската филмова академия;

Баладжи Сринивасан е предприемач и инвеститор;

Ли Лонг е генерален мениджър на BytePlus за Близкия изток, Африка, Индия, Турция и ОНД.

По този начин комедията на Жумахан получи признание от жури, което съчетава експертиза в културната политика, филмовото образование, изкуствения интелект и инвестициите. Организаторите на фестивала отбелязват, че ключът към киното с изкуствен интелект са идеите, които творците вдъхват живот, използвайки нови инструменти.

„Най-интересното нещо за киното с изкуствен интелект днес не е самата технология, а това, което творците започват да правят с нея. Видяхме някои много силни и разнообразни произведения на фестивала – от необичайни визуални решения до нови начини за разказване на истории“, казва Айзат Кусаинов, съосновател на фестивала и креативен директор на AAIFF.

Първият филмов фестивал с изкуствен интелект в Астана се проведе от 1 до 3 октомври като част от Месеца на изкуствения интелект. В допълнение към конкурсната програма, той включваше бизнес срещи и панелни дискусии с участието на творци и представители на творческите индустрии. Творбите на финалистите бяха показани на големия екран на киното на 2 и 3 октомври. Общият фонд на фестивала беше 2 милиона долара, от които 1 милион долара бяха отпуснати за награди на победителите. Друг 1 милион долара бяха предназначени за инвестиции в обещаващи екипи, занимаващи се с изкуствен интелект, и за развитие на продукцията в Казахстан.

Победата на Мирзахан Жумахан беше един от резултатите от участието на казахстански автори в международния конкурс. Неговата история, замислена като лека комедия, беше избрана измежду хиляди предложения и донесе на създателя си наградата за най-добър герой.

По-рано беше съобщено, че резултатите от първия филмов фестивал за изкуствен интелект в Астана бяха обявени в Астана. За конкурса бяха подадени 8067 заявления от 125 държави.

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