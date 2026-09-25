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Поколението Z: дигитални прагматици в несигурен свят

Поколението Z: дигитални прагматици в несигурен свят

25 Септември, 2026 18:26, обновена 25 Септември, 2026 18:32 342 10

  • поколението z-
  • млади хора-
  • социални мрежи-
  • изкуствен интелект-
  • работа

Родените след 1996 г. не просто живеят онлайн. Те търсят смисъл, финансова сигурност и контрол върху времето си, вместо обещание за бърза кариера.

Поколението Z: дигитални прагматици в несигурен свят - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За поколението Z смартфонът не е технология, а среда. То обикновено включва родените между 1997 и 2012 г., макар че границите не са универсално приети. Пю рисърч сентър поставя началото му през 1997 г., като подчертава, че тези граници са аналитичен инструмент, а не научно фиксирана граница между хората.

Това е първото поколение, за което постоянната свързаност, мобилният интернет и социалните мрежи са даденост още от детството. Най-възрастните му представители са били деца, когато през 2007 г. излиза първият айфон. За тях интернетът не е място, до което се „влиза“, а слой върху ежедневието – за общуване, учене, забавление, пазаруване и политически разговори.

Не мързеливи, а предпазливи към бъдещето

Най-устойчивият стереотип за поколението Z е, че то не иска да работи усилено. Данните рисуват по-различна картина. В глобалното проучване на Делойт за 2026 г., проведено сред над 22 500 представители на поколението Z и милениалите в 44 държави, само 25% от хората от поколението Z казват, че предпочитат бързо кариерно развитие с чести повишения. 44% предпочитат постепенно израстване, а 21% са готови да направят страничен ход или дори крачка назад, ако това им даде по-подходяща посока.

Това не е отказ от амбиция, а промяна в нейната форма. „Тези поколения са адаптивни, прагматични и целенасочени в начина, по който разбират напредъка“, казва Елизабет Фабер, главен директор „Хора и смисъл“ на „Делойт Глобал“.

Причината е материална. 55% от представителите на поколението Z заявяват, че са отложили важни решения заради финансовото си положение. Сред тях са създаването на семейство, допълнителното образование и започването на собствен бизнес. За 69% достъпността на жилищата вече влияе пряко върху избора къде да работят и живеят. Въпреки това 53% очакват финансовото им положение да се подобри през следващата година.

Смисъл, граници и психично здраве

Поколението Z не отделя напълно работата от ценностите си. 89% определят усещането за смисъл като важно за удовлетворението и благополучието им на работното място. Почти половината са напускали работа, която са смятали за лишена от смисъл, а около 40% са отказвали задача или потенциален работодател заради лични етични убеждения.

Този стремеж към граници обаче съществува редом с висока тревожност. 40% от участниците от поколението Z в проучването на Делойт казват, че се чувстват стресирани или тревожни през цялото или почти цялото време. Финансовото бъдеще, разходите за живот и работното натоварване са сред водещите причини.

При най-младите тревожността се преплита и с училищната среда, социалния натиск и новините. Проучването на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ сред гимназисти през 2023 г. показва, че 39,7% са изпитвали продължителна тъга или безнадеждност, а 28,5% са съобщили за влошено психично здраве. Това са данни за американски ученици и не могат автоматично да се пренасят върху цялото поколение Z или върху България.

Новините идват през хора, не само през медии

Поколението Z възприема информацията през платформи, в които новината, личното мнение и забавлението често са в един и същ видеоклип. Проучване на Пю рисърч сентър сред над 10 000 американци показва, че 37% от хората на възраст между 18 и 29 години редовно получават новини от новинарски инфлуенсъри. Сред младите, които следят такива профили, 72% казват, че съдържанието им помага да разбират по-добре текущите събития.

Това не означава автоматично по-добра информираност. То означава, че доверието се изгражда не само около институцията или медията, а и около гласа, лицето и общността, които стоят зад съобщението.

Към тази среда се добавя изкуственият интелект. В проучването на Делойт 57% от представителите на поколението Z казват, че вече използват генеративен изкуствен интелект в ежедневната си работа, докато 63% се опасяват, че технологията може да елиминира работни места. Затова най-краткият етикет за поколението Z не е „поколението на смартфона“, а дигитални прагматици – хора, които приемат технологиите като естествена част от живота, но не приемат безкритично обещанията за бъдещето.

Източници: pewresearch.org, deloitte.com, www2.deloitte.com, cdc.gov


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 икономът

    10 0 Отговор
    Обикновени некадърници, сър!

    18:35 25.09.2026

  • 2 Валентина

    1 0 Отговор
    40 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    18:41 25.09.2026

  • 3 Точно обрътното

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    Заченати от алкохолици
    Боклуци без цел и посока

    18:41 25.09.2026

  • 4 Лош материал

    3 0 Отговор
    Кофти издънки от кофти хора са това поколение. Родителите им са родените през 70-те и 80-те години. А измежду тях има огромен процент тежки идиоти.

    18:48 25.09.2026

  • 5 Абсолютно глупости пишете

    3 0 Отговор
    Синът ми е от поколението зет и е готов да купува горива през посредници и да ги плаща на по-скъпа цена защото е за Украйна.
    А аз като прагматик му казвам че не ме интересува кой ще спечели но искам петрола и газта да идват от там където са по-евтини и не се интересувам дали корумпирани наркомани ще спечелят поредната златна тоалетна.
    Избягвам конфронтация с него но вътрешно се смея и не приемам неговия бригадирски дух от времето на ранния социализъм. Какво да се прави. Така са облъчени и очакват без да работят някой да им сервира както ги излъгаха на 10-ти със синьото лъвче. Като поживеят 30-тина години защото те тогава не бяха родени в тази демокрация ще се осъзнаят. За съжаление няма да сме живи да им плащаме сметките както досега.

    18:48 25.09.2026

  • 6 Това на снимката

    2 0 Отговор
    За труд ли става, за принадена стойност, за бизнес, за деца, за какво? Че не е ясно на снимката

    18:49 25.09.2026

  • 7 @@@

    2 0 Отговор
    Мързеливи философи, които могат да ти обяснят нещо без да са го правили, щото гледали клипче в интетнет.Синковеца като го накарам да свърши нещо сам се подготвя два дена в youtube и резултата е плачевен.

    18:52 25.09.2026

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    Човек който целодневно не излиза от "приложенията" и си мисли, че е много фешън и едва ли не хакер с невероятни умения по програмиране, понеже може да натиска бутона "лайк", няма как да е "Смисъл, граници и психично здраве".
    Ако не м и вярвате, просто погледнете децата си с непредубедено око.
    А за всички които се разпознаят в това което казвам по-горе искам да кажа, че не ми пука колко са ми гневни, защото истината не е обида.

    18:53 25.09.2026

  • 9 Васил

    1 0 Отговор
    Поколението Zагубеняци!

    Коментиран от #10

    18:54 25.09.2026

  • 10 Моарейн

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Васил":

    Някъде по форумите мернах друго определение - жив зян. Мисля, че добре пасва на огромната част от поколението. Изключения има, разбира се, но те само потвърждават правилото.

    19:00 25.09.2026