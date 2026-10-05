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Почина музикантът Ицо Петрофф

Почина музикантът Ицо Петрофф

5 Октомври, 2026 18:02 855 2

  • почина-
  • музикант-
  • ицо петрофф

Започва да се занимава с музика още като тийнейджър, а по-късно завършва Естрадния отдел на Българската държавна консерватория

Почина музикантът Ицо Петрофф - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 5 октомври е починал музикантът Ицо Петрофф. Тъжната новина бе съобщена чрез неговия профил в социалната мрежа Facebook.

"Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф - Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!", пише в съобщението, което неговите близки са публикували.

Ицо Петрофф (Христо Петров) е роден на 9 януари 1952 г. в София. Започва да се занимава с музика още като тийнейджър, а по-късно завършва Естрадния отдел на Българската държавна консерватория. През годините работи като певец, композитор, продуцент и организатор, а сред важните етапи в кариерата му е работата с оркестъра на Никола Чалашканов. През 1991 г. създава рок групата "Татко Кристофър".

Петрофф остава известен със своя ексцентричен и провокативен образ и с откровеното си говорене за музикалния и шоубизнес елит. През 2008 г. участва с "Ицо Петрофф и приятели" в националната селекция за "Евровизия 2009". Автор е и на шест книги, сред които "Кралят Рок е гол" и "Тайните на гей елита".

Той остава едно от колоритните имена на българската рок сцена, посветило повече от пет десетилетия на музиката.


София / България
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