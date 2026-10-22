Кънтри легендата Джон Андерсън почина на 71 години

Кънтри певецът Джон Андерсън е починал на 71 години, съобщиха неговите представители от Absolute Publicity. Изпълнителят на „Swingin’“ е починал спокойно в съня си в дома си в сряда, 21 октомври. Причината за смъртта не е обявена.

„С най-тежко свито сърце споделяме кончината на нашия любим съпруг, баща, дядо и най-добър приятел“, заяви семейството му. Близките на Андерсън го описаха като „сърцето на семейството“ и добавиха: „Музиката му ще остане жива, но за нас най-голямото му наследство винаги ще бъде любовта, която даваше на семейството си, и спомените, които ще носим със себе си.“

Само няколко дни преди смъртта си Андерсън присъства на церемонията по въвеждането на Тим Макгроу в Залата на славата на кънтри музиката. Събитието се състоя на 18 октомври в Нашвил.

„Говорих с Джон в неделя вечерта на церемонията. Той беше в отлично настроение. Разговаряхме, смяхме се и заедно изпяхме негови песни, които обичам толкова много“, написа Макгроу. Той нарече Андерсън „един от определящите гласове в кънтри музиката“ и заяви, че е „напълно съкрушен“ от смъртта му.

Паркър Маккалъм също изрази смута от новината. „Буквално се запознах с него в неделя вечерта. Не мога да повярвам. Абсолютна легенда и един от най-великите, които са се занимавали с това“, каза той.

Джон Андерсън е роден на 13 декември 1954 г. и е израснал в Апопка, Флорида. През 1976 г. подписва договор с Warner Bros. Records, а кариерата му съчетава традиционни кънтри и фолк влияния.

През 1980 г. Мърл Хагард го кани да открива негови концерти. По-късно Уили Нелсън му дава възможност да участва в националните му турнета, което помага на младия изпълнител да достигне до по-широка публика.

Големият пробив на Андерсън идва през 1983 г. с „Swingin’“. Песента продава повече от един милион копия и му носи наградите Horizon и Сингъл на годината на Асоциацията на кънтри музиката. През 90-те години той записва още хитове като „Straight Tequila Night“ и „Seminole Wind“.

Андерсън получава наградата за цялостно творчество на Академията за кънтри музика през 1993 г., а през 2014 г. е приет в Залата на славата на авторите на песни в Нашвил. Десет години по-късно влиза и в Залата на славата на кънтри музиката заедно с Тоби Кийт и китариста Джеймс Бъртън.

„Това е институция, която съхранява величието. Да бъда сред това величие е нещо, което не може да бъде обяснено с думи“, каза Андерсън при въвеждането си.

Той оставя съпругата си Джейми, дъщерите си Алекса и Бриона и техните семейства.