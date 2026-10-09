Арестуваха петима души за кражбата на ценни картини от Музея на Реноар във Франция

Поне петима души са арестувани във Франция във връзка с кражбата на няколко картини на Пиер-Огюст Реноар миналия месец, съобщават местни медии, цитирани от Би Би Си. Смята се, че сред задържаните са и двамата предполагаеми извършители на обира, допълва БТА.

Два от шедьоврите, откраднати от Музея на Реноар в Кан сюр Мер, предградие на Ница, все още не са открити. Други две произведения са били изоставени от крадците, докато бързали да напуснат музея. Обирът е поредният от поредицата знакови кражби на произведения на изкуството в Европа, които поставиха под лупа сигурността в галериите и музеите.

Заподозрените са срязали оградата, за да влязат в гористата територия на музея при изгрев слънце на 8 септември, след което са разбили прозорец, за да нахлуят вътре, и са използвали електрически трион, за да срежат крепежните елементи на рамките. Двете липсващи картини са „Портрет на мадам Колона Романо“ (1910 г.) и „Момиче край кладенеца“ (1886 г.).

At least five arrested over Renoir museum theft https://t.co/ULGX3qVO75 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2026

Според вестник „Нис матен", който първи съобщи за арестите, заподозрените може да са част от организирана престъпна група. Някои френски медии, включително „Нис матен", твърдят, че броят на задържаните всъщност е шестима. Местната прокуратура е отказала да потвърди арестите пред Би Би Си.

Музеят на Реноар съхранява 12 от произведенията на изкуството на знаменития художник. Открит през 1960 г., той е последното убежище на Реноар преди смъртта му през 1919 г. В него са изложени и множество вещи, които някога са му принадлежали, включително стативът и инвалидната му количка, както и фотографии и лични писма.

През последните месеци няколко европейски музея и галерии станаха обект на големи обири. През август картини на Реноар, Пол Сезан и Анри Матис бяха откраднати от музей в Италия при светкавичен обир, продължил едва три минути. По-късно те бяха намерени.

Един от най-знаковите подобни инциденти се случи през октомври миналата година, когато френските кралски бижута бяха откраднати посред бял ден от Лувъра в Париж. Крадците, маскирани като строителни работници, нахлули в галерия „Аполон“ на първия етаж на Лувъра по време на работното време на музея. Използвайки ъглошлайф за отваряне на витрините, те избягали с бижута на стойност 88 милиона евро, принадлежали някога на кралици и императрици от XIX век. Впоследствие Лувърът понесе сериозни критики заради недостатъчните инвестиции в сигурността си, припомня Би Би Си.