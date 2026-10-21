Огромен музей на "Бийтълс" отваря врати в Ливърпул с благотворителна цел

Ливърпул подготвя мащабна нова атракция, посветена на „Бийтълс“. През 2028 г. в центъра на родния град на Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар ще отвори значително разширена версия на музея The Beatles Story.

Проектът е свързан с Apple Corps Ltd., компанията, основана от „Бийтълс“ през 1968 г. и управляваща бизнес интересите и наследството на групата. Новият комплекс ще бъде разположен на мястото на бившия St Johns Market, срещу гара Liverpool Lime Street, и ще заема близо 9300 кв. метра. Пространството ще бъде повече от четири пъти по-голямо от сегашния The Beatles Story в Royal Albert Dock.

Експозицията ще проследява историята на четиримата музиканти от детството им в Ливърпул и ранните концерти в Хамбург до Beatlemania и превръщането им в една от най-влиятелните групи в историята на популярната музика.

Предвидени са оригинални артефакти, архивни материали и съвременни технологии, както и възстановки на ключови места от историята на „Бийтълс“. Сред тях са ливърпулският Cavern Club, студиата Abbey Road в Лондон и Shea Stadium в Ню Йорк, където през 1965 г. групата изнася един от най-прочутите си концерти.

Част от проекта ще обхване и St Johns Beacon. Кулата ще получи пространство, вдъхновено от Yellow Submarine, а посетителите ще могат да наблюдават панорамата на Ливърпул през визуални елементи, свързани с песента и прочутия анимационен филм от 1968 г.

Откриването през 2028 г. ще съвпадне с очаквана нова вълна от интерес към „Бийтълс“. За април същата година са планирани четирите взаимно свързани биографични филма на носителя на „Оскар“ Сам Мендес, всеки разказан от гледната точка на различен член на групата.

Харис Дикинсън ще играе Джон Ленън, Пол Мескал ще се превъплъти в Пол Маккартни, Джоузеф Куин ще бъде Джордж Харисън, а Бари Киоган ще изпълни ролята на Ринго Стар. Проектът е създаден с подкрепата на Apple Corps, Пол Маккартни, Ринго Стар и семействата на Ленън и Харисън.

Двамата живи членове на „Бийтълс“ вече приветстваха плановете за новата атракция. Маккартни подчерта неразривната връзка между групата и родния ѝ град с думите, че „без Ливърпул нямаше да има „Бийтълс“, а Ринго Стар определи града като място, което винаги е било дом на музиката.

Част от приходите от билетите за новия комплекс ще бъдат предоставяни на благотворителна организация, която ще подпомага следващото поколение музиканти и творци в Ливърпул.