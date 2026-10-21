Домът на Вазови вече разказва историята на семейството по нов начин

Обновяването на Къща музей „Иван Вазов“ в Сопот е сред проектите, в които съвременните архитектурни решения срещат необходимостта да бъде съхранена историческата памет. В осъществяването му се включва и ЕТЕМ, предоставяйки алуминиеви системи за обновеното музейно пространство. Участието на компанията е част от стремежа архитектурните технологии да бъдат прилагани с внимание към характера и значението на сградите.

На 30 септември музеят отново отвори врати с новата експозиция „Домът на Вазови“ – съвременен разказ за едно изключително българско семейство, оставило трайна следа в културната и обществената история на страната. Родният дом на Патриарха на българската литература посреща посетителите като интерактивно музейно пространство, в което историята се разкрива чрез дома, средата и хората, свързани с Иван Вазов.

Зад архитектурната визия на проекта стоят арх. Андрей Ходкевич и Studio HORA. В работата по обновяването е търсен баланс между автентичността на мястото и функционалните изисквания на съвременната музейна среда. Именно в този контекст се вписва подкрепата на ЕТЕМ – с решения, които допринасят за новия живот на обекта, без да изместват неговата културна и историческа стойност.

За проекта са използвани системите на ЕТЕМ E85, E75FD, E45 и E97. Фасадната система E85 е разработена за съвременно остъкляване и позволява изграждане на прозрачни архитектурни обвивки. E45 е алуминиева система за прозорци, която съчетава функционалност с изчистени линии. E75FD предлага решение за входни врати с акцент върху здравината и естетиката, а E97 е система за вентилируеми фасади, която дава възможности за оформяне на външната обвивка на сградата.

Всяка от четирите системи има различно предназначение, но изборът им в рамките на един проект показва как технологичните решения могат да следват обща архитектурна концепция. При историческа сграда подобен подход изисква особена прецизност: новите елементи трябва да изпълняват съвременните изисквания, като същевременно оставят водеща ролята на оригиналната архитектура и музейния разказ.

С подкрепата си за „Домът на Вазови“ ЕТЕМ се включва в проект, чийто смисъл надхвърля обичайните измерения на строителството. Той поставя въпроса как сградите с културна стойност могат да продължат да бъдат живи и достъпни за следващите поколения. В този процес съвременната архитектура и технологиите имат важна, макар и ненатрапчива роля – да създават условия историята да бъде разказвана по нов начин, без да се губи връзката с миналото.