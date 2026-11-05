Звезди, премиери и изненади за 40 години Киномания (ВИДЕО)

Стартира 40-ото издание на Киномания, което ще предложи на българската публика срещи с едни от най-интересните заглавия в съвременното световно кино, специални прожекции и гостувания на известни режисьори. Юбилейната програма поставя акцент както върху големите филмови продукции, така и върху теми като свободата, насилието, човешката отговорност и предизвикателствата пред съвременното общество.

Сред основните събития са прожекциите на филми на Кристиан Мунджиу и Андрей Звягинцев в зала 1 на НДК. Организаторите подчертават, че двете продукции засягат болезнени въпроси на съвременния свят и заслужават да бъдат преживени на голям екран пред многобройна публика.

Един от специалните гости на тазгодишното издание ще бъде британският документалист и киноисторик Марк Казънс, известен с мащабните си изследвания върху историята на седмото изкуство. Той ще представи новия си проект „История на документалното кино“, съставен от 16 глави.

На 25 ноември зрителите ще могат да видят две глави, посветени на киното през 80-те години – десетилетието, в което започва историята на Киномания. На 26 ноември ще бъде представена частта за 60-те години, преди прожекцията на филма „Всички обичат Бил Евънс“. Казънс е добре познат на киноманите и с документалната поредица „История на филма: Одисея“.

Силно френско присъствие в юбилейната програма

Важна част от 40-ото издание на Киномания е 16-ият Фестивал на френския филм, организиран съвместно с Френския институт в България. Той ще се проведе от 16 до 30 ноември в София, Пловдив, Варна и Благоевград.

Програмата беше представена от Люк Леви от Френския институт, който се обърна към журналистите и партньорите на български език. Той подчерта, че селекцията включва както филми от големите международни фестивали в Кан и Венеция, така и заглавия, предназначени за широката публика.

„Какво правим, когато сме изправени пред лъжа или насилие? Мълчим ли, приемаме ли ситуацията или намираме смелост да се противопоставим?“, попита Люк Леви, представяйки основните теми, които обединяват част от тазгодишните френски продукции.

Френският фестивал ще бъде открит на 16 ноември от 19:00 часа в зала 1 на НДК с „Фантомът на операта“ на Александър Кастанети. Съвременната екранизация предлага романтична история с мистерия и фантазия, която отвежда зрителите в света на Парижката опера. В главните роли са Дева Касел и Ромен Дюрис.

Сред по-сериозните заглавия е филмът, посветен на френския учител Самюел Пати, убит през 2020 г. Продукцията поставя въпроси за опасността от дезинформацията в социалните мрежи, общественото напрежение и значението на критичното мислене.

Темата за насилието срещу жените също присъства във френската селекция. На 27 ноември е предвидена среща с френска специалистка, работеща в център за подкрепа на жени, преживели насилие.

Особено внимание Люк Леви отдели на „Минотавър“ на Андрей Звягинцев. Действието се развива в Русия през 2022 г., след началото на войната срещу Украйна. Главният герой е успешен бизнесмен, чийто личен и професионален живот постепенно се разпадат, когато е изправен пред необходимостта да избере свои служители, които да бъдат изпратени на фронта.

Според Леви филмът представя не само личната драма на един човек, но и по-широка картина на руското общество, белязано от страх, корупция и насилие. Продукцията поставя въпроса за личната отговорност в общество, в което насилието постепенно се превръща в норма.

Сред специалните събития е и представянето на „Битката дьо Гол“ на Антонен Бодри – мащабна историческа продукция в две части, посветена на отказа на генерал Шарл дьо Гол да приеме поражението на Франция през 1940 г. и началото на движението „Свободна Франция“.

Люк Леви направи паралел между историческите събития и войната в Украйна, като подчерта актуалността на темите за съпротивата, свободата и националната независимост. Двете части на филма ще бъдат показани на 22 ноември от 14:00 и 17:00 часа в зала „Славейков“ на Френския институт под покровителството на френския посланик в България Мари Дюмулен.

Сред останалите френски заглавия организаторите откроиха и „Доброто войниче“ на Стефан Бризе с участието на Алба Рорвахер и Венсан Линдон.

Полското кино също със специална програма

Юбилейното издание на Киномания разширява сътрудничеството си и с Полския институт в София. Неговият директор Малгожата Хейдук-Кромек представи инициативата „Кинотека“, която тази година ще включва две направления – съвременни полски продукции и класически филми. Програмата „Кинотека Нова“ ще постави акцент върху проблемите на младите хора, търсенето на идентичност и трудностите при навлизането в зрелия живот. Сред заглавията е „Дом добър“, който разглежда темата за домашното насилие и психологическата манипулация.

В рамките на „Кинотека Класик“ ще бъдат показани три филма на легендарния полски режисьор Анджей Вайда, по повод годината, посветена на неговото творчество. Специално внимание ще бъде отделено на „Остатъчни образи“ – филм, който според Хейдук-Кромек поставя въпроси за свободата, политическата репресия и истинското значение на мира.

Прожекциите от програмата „Кинотека“ започват на 23 ноември в Дома на киното, като всички са с вход свободен и начален час 19:00.

С разнообразието от съвременни продукции, исторически драми, документално кино и международни партньорства 40-ото издание на Киномания отбелязва своя юбилей с програма, която съчетава голямото кино с обществено значими теми.