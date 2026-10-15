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„Куклите помнят“ разказва 80 години история на Столичния куклен театър

„Куклите помнят“ разказва 80 години история на Столичния куклен театър

15 Октомври, 2026 07:32 249 0

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Изложбата се открива в НДК и събира кукли, персонажи и сценични образи от емблематични спектакли

„Куклите помнят“ разказва 80 години история на Столичния куклен театър - 1
Снимката е илюстративна. Източник: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кукли, персонажи и сценични образи от емблематични спектакли се връщат на едно място за 80-годишнината на Столичния куклен театър. Изложбата „Куклите помнят“ се открива на 15 октомври от 18:30 часа в Националния дворец на културата в София.

Експозицията е част от есенното издание на „Салона на изкуствата“ и проследява историята на театъра чрез предмети и образи, които са били част от сценичния му живот. Домакините посочват, че изложбата събира кукли и персонажи от спектакли, оставили следа в художествения път на трупата.

От първата трупа до държавен театър

Столичният куклен театър е основан през 1946 г. от актрисата Мара Пенкова с лични средства. Това е първият куклен театър в България, който още в началото привлича значително обществено внимание.

Две години по-късно трупата получава държавна субсидия и статут на държавен професионален куклен театър. През следващите десетилетия спектаклите на театъра представят българското куклено изкуство пред публика в Куба, САЩ, Канада, различни европейски държави и Япония.

Над 350 заглавия за осем десетилетия

До момента на сцената на Столичния куклен театър са поставени над 350 заглавия. В настоящия му репертоар има повече от 30 спектакъла, а всеки сезон се реализират между три и четири премиери.

Годишно театърът представя повече от 300 спектакъла пред над 65 000 зрители. Така изложбата „Куклите помнят“ поставя акцент не само върху отделни постановки, но и върху продължаващото присъствие на театъра в културния живот на София.

Откриването ще се състои на полуетаж „Изток“ в НДК, с вход откъм артгалерията.

Източник: bta.bg


София / България
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