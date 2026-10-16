Три известни книги, издадени на 16 октомври

На 16 октомври са свързани три романа от различни епохи и жанрове – „Джейн Еър“ на Шарлот Бронте, „Свърталище на духове“ на Шърли Джаксън и „Хартиени градове“ на Джон Грийн. Между тях има повече от век и половина разлика, но и общ детайл: всяка от тези книги поставя в центъра човек, който търси своето място сред другите.

Шарлот Бронте и романът, подписан с мъжки псевдоним

„Джейн Еър“ се появява през октомври 1847 г. под името Кърър Бел. Библиотеката на Университета на Илинойс посочва 16 октомври като дата на първата поява на романа, докато други библиографски справки дават 19 октомври за изданието в Лондон. Тази разлика е свързана с начина, по който са отбелязвани отпечатването, разпространението и официалното излизане на книгата.

Първото издание е в три тома и носи подзаглавието „Автобиография“, представена като редактирана от Кърър Бел. Историята на сирачето Джейн, което преминава през сурово детство, работа като гувернантка и сложна любовна връзка, превръща Шарлот Бронте в известен автор още приживе. Романът се откроява с интимния си разказ от първо лице и с героиня, която настоява на собственото си достойнство в общество, подредено според класа и пола.

Къщата, която се превръща в герой

На 16 октомври 1959 г. излиза „Свърталище на духове“ на Шърли Джаксън. Първото издание е публикувано от „Вайкинг прес“ в приблизителен тираж от 8000 екземпляра. В романа четирима души пристигат в прословуто обитавана къща, за да изследват необяснимите явления, но постепенно границата между външната заплаха и вътрешния страх започва да се размива.

Книгата е сред произведенията, които променят модерния разказ за призраци. Ужасът при Джаксън не идва единствено от невидимото, а и от самотата, несигурността и уязвимостта на героите. По-късно романът става основа за филмови и телевизионни адаптации, включително за едноименния сериал на „Нетфликс“.

Младежка мистерия с истински картографски парадокс

Почти половин век по-късно, на 16 октомври 2008 г., е издадена „Хартиени градове“ на Джон Грийн. Книгата е публикувана от „Дътън Букс“ и разказва за Куентин Джейкъбсън, който тръгва да търси своята съседка и съученичка Марго Рот Шпигелман след нейното изчезване.

Заглавието идва от т.нар. хартиени градове – фиктивни места, поставяни върху карти, за да се защити авторското право на картографите. Грийн превръща този любопитен феномен в метафора за начина, по който хората си измислят образи един за друг. „Имах човек, когото романтизирах и върху когото проектирах очакванията си“, казва авторът пред „Гардиън“, описвайки личната идея зад романа. „Хартиени градове“ достига петото място в класацията на „Ню Йорк таймс“ за детско-юношеска литература, печели наградата „Едгар“ през 2009 г. и по-късно е адаптирана за кино.

Така 16 октомври събира в литературния календар викторианска класика, готически хорър и съвременна младежка мистерия – три книги, които продължават да намират нови читатели чрез различни истории за идентичност, страх и погрешните представи, които изграждаме за другите.

Източници: theguardian.com, time.com