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60 години без Веселин Ханчев: поетът, който остава жив
  Тема: Известни личности

60 години без Веселин Ханчев: поетът, който остава жив

4 Ноември, 2026 17:00 730 6

  • веселин ханчев-
  • българска поезия-
  • лирика-
  • стара загора-
  • литература

На 4 ноември се навършват шест десетилетия от смъртта на автора на „Лирика“, „Стихове в паласките“ и „За да останеш“. В Стара Загора името му продължава да открива пътя на млади поети

60 години без Веселин Ханчев: поетът, който остава жив - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В последните дни на живота си Веселин Ханчев пише стихове, които носят едновременно болка и инатливо усещане за живот. Едно от най-запомнящите се заглавия, свързани с името му, е именно „Жив съм“. На 4 ноември 1966 г. поетът умира в София, едва на 47 години. Шестдесет години по-късно той продължава да присъства в българската литература не само чрез книгите си, но и чрез младите автори, които носят името му в свои конкурси и първи стихосбирки.

Поетът между фронта, театъра и дипломатическите мисии

Веселин Ханчев е роден на 4 април 1919 г. в Стара Загора. Завършва право в Софийския университет, но професионалният му път бързо се насочва към литературата. Работи във вестник „Литературен глас“, а след 1944 г. заема различни длъжности в Радио София, Народната опера, Сатиричния театър, списание „Пламък“ и Българска кинематография.

Между 1962 и 1966 г. е съветник по културните въпроси в българските посолства във Варшава и Париж. Тази биография събира на едно място поезията, театъра, публицистиката, превода и държавната културна работа. Ханчев превежда френски и руски поети, а негови стихотворения достигат до читатели на няколко европейски и азиатски езика.

От „Испания на кръст“ до „За да останеш“

Първата му стихосбирка е „Испания на кръст“, издадена през 1937 г. Следват книги като „Стихове в паласките“, „Лирика“, „Роза на ветровете“ и „За да останеш“. В тях се срещат гражданската тревога, военният опит, любовта, самотата и стремежът към човешко достойнство.

Ханчев пише и за деца и юноши, създава пиесите „Злато“, „Отровен гълъб“ и „Двамата и смъртта“, както и нереализирания сценарий „Крали Марко“. Той е два пъти лауреат на Димитровската награда, носител на орден „Кирил и Методий“ първа степен и на званието „Заслужил деятел на културата“.

„Неусетно и естествено той стана голям поет“

След смъртта му стотици хора се събират в Народния театър „Иван Вазов“, за да се простят с поета. В архивния си материал БТА предава думите на Божидар Божилов от траурния митинг: „Неусетно и естествено той стана голям поет.“ В същия текст Ханчев е описан като автор на лирика, в която се срещат „желязото и нежността“ – определение, което събира два от най-силните полюси в творчеството му.

Паметта за него не остава само в библиотеките. През 1984 г. в родната му Стара Загора е учреден Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. Първата награда в него включва издаване на самостоятелна дебютна стихосбирка, а конкурсът се провежда и през 2026 г. за 43-ти път. Така името на поета продължава да бъде свързано не с миналото, а с появата на нови гласове.

Веселин Ханчев си отива млад, но оставя книги, в които личното чувство и обществената съдба не се разделят. Шестдесет години след смъртта му неговото „Жив съм“ звучи не като равносметка, а като литературно продължение.

Източници: bta.bg


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    8 0 Отговор
    За твойто тихо идване, което

    все още в мен отеква като гръм,

    за даденото и назад невзето,

    за прошката, че с теб съм и не съм,

    за думите, понякога спестени,

    за ласките, които не спести,

    за силата, която вля у мене,

    когато беше най-безсилна ти,

    за туй, че бе на мое име кръстен

    и твоя лош, и твоя хубав час,



    на твоя малък пръст наместо пръстен

    горещите си устни слагам аз. (Веселин Ханчев)

    17:09 04.11.2026

  • 2 Добре де

    2 1 Отговор
    Да бяхте поместили нещо негово !

    17:13 04.11.2026

  • 3 нннн

    4 0 Отговор
    ,,един художник на тротоара
    рисуваше момиче с цветя."

    ,,О боите остан ни само черна боя."

    ,,Мъртъв ще съм,
    ако не крещя от болка:
    Жив съм."

    17:20 04.11.2026

  • 4 Аз проклетницата

    1 2 Отговор
    Когато няма до кого да остарееш е все тая кой не е сред нас.

    17:22 04.11.2026

  • 5 Само да добавя

    5 0 Отговор
    Може ли, докторе, в стая с единствен креват да оживея.
    Има ли стая за целия свят.
    В нея сложете ме, в нея!

    Един от великите поети на България.

    17:27 04.11.2026

  • 6 ......

    4 0 Отговор
    "За да останеш, за да си потребен,
    за да те има и след теб дори,
    ти всяка вещ и образ покрай тебе
    открий отново и пресътвори."
    Веселин Ханчев

    17:51 04.11.2026