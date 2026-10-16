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„Кери“ се завръща: Майк Фланаган преосмисля култовия хорър на Стивън Кинг
  Тема: Известни личности

„Кери“ се завръща: Майк Фланаган преосмисля култовия хорър на Стивън Кинг

16 Октомври, 2026 17:45 376 0

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Осмият епизода на новия сериал в Prime Video разгръщат историята за тормоза, религиозния фанатизъм и отмъщението в съвременния свят, с нов прочит на една от най-мрачните истории на Краля на ужаса

„Кери“ се завръща: Майк Фланаган преосмисля култовия хорър на Стивън Кинг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кери Уайт отново се връща на екрана, но този път историята на Стивън Кинг е разказана в осемсерийна телевизионна поредица. Новата екранизация е създадена от Майк Фланаган и дебютира в Prime Video на 7 октомври. Всичките епизоди са достъпни едновременно.

Съмър Х. Хауъл играе Кери, а Саманта Слоян е в ролята на нейната майка Маргарет Уайт. В актьорския състав са още Сиена Агудонг като Сю Снел, Алисън Торнтън като Крис Харгенсен, Джоел Оулет като Томи Рос, Джози Тотах като Тина, Амбър Мидтъндър като госпожица Дежарден и Матю Лилард като директора Грейл. За главната роля са прослушани над 1000 актьори според Prime Video, докато „Лос Анджелис Таймс“ посочва приблизително 1400 кандидати.

Историята е пренесена в настоящето

В основата остава сюжетът от романа на Кинг, публикуван през 1974 г. Кери е изолирана ученичка, подложена на жесток тормоз, която открива, че притежава телекинетични способности. Новата версия обаче разширява света около нея и включва социални мрежи, онлайн унижение и видеа, които могат да превърнат училищния тормоз в публичен скандал.

Сериалът започва след смъртта на бащата на Кери, когато тя трябва да напусне затворения свят на дома си и да се сблъска с държавното училище. Това е една от съществените промени спрямо романа и предишните адаптации. Историята е изградена около въпроса как ежедневните прояви на жестокост постепенно водят към трагичната кулминация.

„Говорихме много за това как изглеждат тормозът и личните тревоги на учениците днес“, казва Майк Фланаган, описвайки разговорите си с гимназисти по време на подготовката.

Фланаган е сценарист и изпълнителен продуцент, а Стивън Кинг също е изпълнителен продуцент. Фланаган режисира първи, втори, седми и осми епизод. Останалите са поверени на Кейт Сийгъл, Аксел Каролин, Кира Седжуик и Хироми Камата.

Първата телевизионна версия на „Кери“

Новият сериал е първата телевизионна адаптация на романа в сериен формат. Преди него историята е преработвана за киното от Брайън де Палма през 1976 г., за телевизията като филм през 2002 г. и от Кимбърли Пиърс през 2013 г. Версията на де Палма със Сиси Спейсек остава най-познатата екранизация и през 2026 г. се навършват 50 години от премиерата ѝ.

Вместо да повтаря единствено познатия разказ за бала и кръвта, продукцията на Фланаган използва по-дългия телевизионен формат, за да развие отношенията между Кери, Маргарет и учениците около тях. Основният конфликт обаче остава същият: какво се случва, когато години на страх, изолация и унижение се сблъскат със сила, която никой около Кери не разбира.

Сериалът е продукция на Amazon MGM Studios и вече може да бъде гледан в Prime Video.

Източници: latimes.com, the-independent.com, aboutamazon.com


САЩ
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