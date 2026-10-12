Стивън Кинг дебютира на театралната сцена у нас

Историята на Чарли Декър, един от най-мрачните герои на Стивън Кинг, излиза на българска сцена. Спектакълът „Гняв“ ще има премиерни представления на 14 и 15 октомври в театър „Българска армия“ в София и ще бъде първата театрална постановка по произведение на писателя у нас.
Автор на драматизацията е Елизабет Динкова, а режисьор на спектакъла е Стефан Спасов. В актьорския състав участват Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Владимир Матеев, Климентина Фърцова, Луизабел Николова, Рада Христова и Мартин Великов като гост-актьори, както и Мартин Методиев, Веселин Ранков, Георги Къркеланов, Стойко Пеев и Радосвета Василева.
История за болката преди гнева
Романът „Гняв“ е публикуван от Стивън Кинг през 1977 г. В сценичната версия няколко тийнейджъри застават пред публиката със своите травми, страхове и усещане, че остават нечути. Те търсят свобода, справедливост и близост, но постепенно гневът започва да говори вместо тях.
„Казват, че живеем в объркани времена. Питам се колко ли пъти оттогава досега хората са изричали същото и колко още пъти ще продължават“, казва Стефан Спасов.
В постановката историята на Чарли Декър е разказана чрез срещата между героя и писателя, който го е създал. Двамата се връщат назад към събитията, а разказът постепенно се превръща в отражение на света, в който живеят и героите, и публиката.
Екипът зад спектакъла
Според режисьора спектакълът разглежда случващото се с човек, който дълго време няма къде да отиде с болката си. В центъра са границата, след която няма връщане, и последствията от насилието.„Преди гнева има болка. Преди насилието има страх. Преди изстрела има мълчание“, посочват създателите на спектакъла.
Сценографията и костюмите са на Нина Пашова, музиката е на Явор Карагитлиев, сценичният бой е на Емил Видев, а видеото е на Борис Урумов. Премиерните дати в театър „Българска армия“ поставят началото на сценичния живот на „Гняв“ в България.
Източници: segabg.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2, #7
07:36 12.10.2026
2 Стига да искаш
До коментар #1 от "Пич":Можеш да намериш подобни автори и от соц реализма в бг. При това членове на Съюза на българските писатели и публикувани в големи тиражи при соца.
Коментиран от #5
07:40 12.10.2026
3 Ццц
Коментиран от #6
07:45 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
До коментар #2 от "Стига да искаш":Дай по добра насока!
08:07 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 НАСКО
До коментар #1 от "Пич":Не "Пич"! Не демони му шептят в ухото, а действителносттта в Америка! Много от сюжетите му са истински случаи от действителността - напр. за 9-10 годишно момченце, което удушава новороденото си братче с възглавница, или баща, който пребива детето си с безоткатен чук! И много други!
08:32 12.10.2026
8 Артист
09:20 12.10.2026