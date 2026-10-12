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Стивън Кинг дебютира на театралната сцена у нас
  Тема: Известни личности

Стивън Кинг дебютира на театралната сцена у нас

12 Октомври, 2026 07:32 638 8

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Спектакълът „Гняв“ по романа на писателя ще има премиера на 14 и 15 октомври в театър „Българска армия“

Стивън Кинг дебютира на театралната сцена у нас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историята на Чарли Декър, един от най-мрачните герои на Стивън Кинг, излиза на българска сцена. Спектакълът „Гняв“ ще има премиерни представления на 14 и 15 октомври в театър „Българска армия“ в София и ще бъде първата театрална постановка по произведение на писателя у нас.

Автор на драматизацията е Елизабет Динкова, а режисьор на спектакъла е Стефан Спасов. В актьорския състав участват Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Владимир Матеев, Климентина Фърцова, Луизабел Николова, Рада Христова и Мартин Великов като гост-актьори, както и Мартин Методиев, Веселин Ранков, Георги Къркеланов, Стойко Пеев и Радосвета Василева.

История за болката преди гнева

Романът „Гняв“ е публикуван от Стивън Кинг през 1977 г. В сценичната версия няколко тийнейджъри застават пред публиката със своите травми, страхове и усещане, че остават нечути. Те търсят свобода, справедливост и близост, но постепенно гневът започва да говори вместо тях.

„Казват, че живеем в объркани времена. Питам се колко ли пъти оттогава досега хората са изричали същото и колко още пъти ще продължават“, казва Стефан Спасов.

В постановката историята на Чарли Декър е разказана чрез срещата между героя и писателя, който го е създал. Двамата се връщат назад към събитията, а разказът постепенно се превръща в отражение на света, в който живеят и героите, и публиката.

Екипът зад спектакъла

Според режисьора спектакълът разглежда случващото се с човек, който дълго време няма къде да отиде с болката си. В центъра са границата, след която няма връщане, и последствията от насилието.

„Преди гнева има болка. Преди насилието има страх. Преди изстрела има мълчание“, посочват създателите на спектакъла.

Сценографията и костюмите са на Нина Пашова, музиката е на Явор Карагитлиев, сценичният бой е на Емил Видев, а видеото е на Борис Урумов. Премиерните дати в театър „Българска армия“ поставят началото на сценичния живот на „Гняв“ в България.

Източници: segabg.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 1 Отговор
    Има нещо извратено в този човек! Когато четеш книгите му се учудваш на огромния мрак в главата му! Сякаш историите са прошепнати в ухото му от истински демони!

    Коментиран от #2, #7

    07:36 12.10.2026

  • 2 Стига да искаш

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Можеш да намериш подобни автори и от соц реализма в бг. При това членове на Съюза на българските писатели и публикувани в големи тиражи при соца.

    Коментиран от #5

    07:40 12.10.2026

  • 3 Ццц

    6 1 Отговор
    Най-накрая Стивън Кинг по родните театри! Това е първият човек, който е забелязал Зеленски и дори има книга и филм за него - "То". Разказва се за демоничен клоун, който умее да използва страховете на хората, за да ги убива! А нас тука в Европа най ни е страх да не дойдат руснаците. Или поне така казват социолозите, за които други експерти пък казват, че са независими!

    Коментиран от #6

    07:45 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стига да искаш":

    Дай по добра насока!

    08:07 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НАСКО

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не "Пич"! Не демони му шептят в ухото, а действителносттта в Америка! Много от сюжетите му са истински случаи от действителността - напр. за 9-10 годишно момченце, което удушава новороденото си братче с възглавница, или баща, който пребива детето си с безоткатен чук! И много други!

    08:32 12.10.2026

  • 8 Артист

    2 0 Отговор
    Чудесно! Чудя се обаче има ли друг сценарист във Военния театър,освен жената на директора на театъра Нина Пашова, защото 15 години откакто той е директор това е така. Има ли конфликт на интереси, как мислите? Или законите важат само за някои?

    09:20 12.10.2026