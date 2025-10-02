Новини
Стивън Кинг е рекордьор по забранени книги в училищата в САЩ

Стивън Кинг е рекордьор по забранени книги в училищата в САЩ

2 Октомври, 2025 17:59 693 9

87 творби на хорър автора са забранени в американските училища

Стивън Кинг е рекордьор по забранени книги в училищата в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нов доклад на организацията "Пен Америка" за забраните на книги в американските училища установи, че Стивън Кинг е авторът, който е най-вероятно да бъде цензуриран, предаде Асошиейтед прес.

Според доклада "Забранени в САЩ" страната е разделена между щати, които активно ограничават произведенията, и такива, които се опитват да ограничат или премахнат забраните, пояснява БТА.

Докладът проследява над 6800 случая на книги, които са временно или постоянно изтеглени за учебната 2024-2025 г. Новата цифра е по-ниска от над десетте хиляди за 2023-24 г., но все още е далече над нивата отпреди няколко години, когато организацията не дори не е счела за необходимо да състави доклад.

Около 80 процента от тези забрани идват само от три щата, които са приели или са се опитали да приемат закони, изискващи изтеглянето на книги, считани за неприемливи - Флорида, Тексас и Тенеси.

Междувременно организацията "ПЕН Америка" не е открила почти никакви случаи на изтегляне на книги в няколко други щата, като Илинойс, Мериленд и Ню Джърси са сред тези, които имат закони, ограничаващи правомощията на училищните и обществените библиотеки да правят това.

Книгите на Стивън Кинг са били цензурирани 206 пъти, според доклада на "ПЕН Америка". Сред 87-те произведения на автора, засегнати от цензурата, са "Кери" и "Сблъсък".

Най-забраняваното произведение на който и да е автор е дистопичната класика от 60-те години на миналия век "Портокал с часовников механизъм" на Антъни Бърджес от 60-те години, за който организацията е открила 23 случая на изтегляне.

Други книги и автори, изправени пред сериозни ограничения, са "Продадена" на Патриша Маккормик, "Завинаги" на Джуди Блум и "Без дъх" на Дженифър Нивън, както и множество произведения на Сара Дж. Маас и Джоди Пико.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    10 3 Отговор
    Гражданина стивън кинг е живо доказателство, че здравната система в САЩ е пълен жмел и само гледат да взимат пари. Психолози, психиатри, хапчетата, нищо не работи и то не само при него и не само в тая част на здравеопазването. А писателя стивън кинг си е най-посредствен американец, човек без фантазия, без усет за красота. Той не може да си представи нищо хубаво, че се случва, как да случи, какво да се промени...И затова пише само някви бълвочи. Никой нищо не е загубил като не е чел болните му мисли.

    18:08 02.10.2025

  • 2 12340

    5 7 Отговор
    Правилно!
    Книгите му не са за т@пири!

    18:09 02.10.2025

  • 3 Гринго

    6 2 Отговор
    интересни са, но са сбъркани. По-добре да не се четат и да ги няма - една за хубаво няма.

    18:25 02.10.2025

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    Понякога си мисля , че такива като него имат връзка със злото ! Извратените му видения не са присъщи за нормалният човешки мозък ! Такива извратени видения имат и някои художници !

    18:38 02.10.2025

  • 5 Дългата разходка

    1 4 Отговор
    Големи литературни критици се навъдиха тука.

    Коментиран от #8

    18:41 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баш в най-голямата демокрация ли

    3 2 Отговор
    И книгите за фашистките САЩ ли

    18:53 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 калина /алена

    1 0 Отговор
    Нищо особено не са книгите на Стивън Кинг.Боклуците идват именно от СОЩ/съединени овчарски щати/

    19:31 02.10.2025