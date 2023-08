Подготвят документален филм за Стивън Кинг

"Кинг на екрана" старателно представя кинематографичното наследство на Стивън Кинг, което не е никак малко. Обхваща повече от 80 филмови и телевизионни проекта в продължение на почти 50 години, пише БГНЕС.

Почти неусетно новият документален филм подчертава колко разнородни са били всички тези продукции.

Fortitude & powerful figures.



Watch a clip from our new documentary, “Stephen King on Screen”.



On Digital HD June 26 🇬🇧 🇮🇪 pic.twitter.com/QFJ9KQjS26