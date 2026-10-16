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„The Rookie“ се завръща с девети сезон през януари
  Тема: Известни личности

„The Rookie“ се завръща с девети сезон през януари

16 Октомври, 2026 19:45 330 3

  • the rookie-
  • нейтън филиън-
  • телевизионни сериали-
  • abc-
  • троян белисарио

Сериалът с Нейтън Филиън ще има премиера на 6 януари 2027 г. по ABC. Новият сезон започва с двусериен епизод

„The Rookie“ се завръща с девети сезон през януари - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„The Rookie“ ще се завърне с девети сезон на 6 януари 2027 г. по ABC. Полицейската драма с Нейтън Филиън ще се излъчва в сряда от 21:00 часа и ще започне с премиера в две части.

Сезонът ще продължи историята след напрегнатия финал на осмата част, в който Люси Чен и Тим Брадфорд бяха отвлечени. Създателят и водещ сценарист Алекси Хоули определи началото на новия сезон като „ад“ и предупреди, че премиерните епизоди ще бъдат особено интензивни.

Нова дата и нови лица

„The Rookie“ ще смени обичайния си ден и часови пояс. Промяната поставя сериала в програмата на ABC в сряда вечер, непосредствено преди новия спиноф „The Rookie: North“, който също ще започне на 6 януари 2027 г.

Към актьорския състав на деветия сезон се присъединява Троян Белисарио с повтаряща се роля. Дюлей Хил и Моли Кунц ще участват като гост-звезди. Новината беше обявена по време на панел на сериала в Ню Йоркския комик-кон.

В ролята на Джон Нолан отново ще бъде Нейтън Филиън. Завръщат се и Мелиса О'Нийл като Люси Чен, Ерик Уинтър като Тим Брадфорд, Джена Дюън като Бейли Нюн, Мекиа Кокс като Найла Харпър, Алиса Диас като Анджела Лопес, Ричард Т. Джоунс като Уейд Грей, Шон Ашмор като Уесли Евърс, Лисет Чавес като Селина Хуарес и Дерик Огъстин като Майлс Пен.

Сериалът продължава след осми сезон

ABC поднови „The Rookie“ за девети сезон на 13 април 2026 г., докато осмият сезон все още беше в ефир. Той приключи на 4 май с 18-и епизод. Решението превърна продукцията в една от най-дълго излъчваните драматични поредици на телевизионната мрежа.

Историята следва Джон Нолан, който напуска спокойния си живот и става най-възрастният новобранец в полицията на Лос Анджелис. Деветият сезон ще започне с последиците от отвличането на Чен и Брадфорд, както и с нови случаи за екипа на полицейското управление.

Източници: tvline.com, tvinsider.com, parade.com


САЩ
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  • 3 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Новичок":

    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    20:12 16.10.2026