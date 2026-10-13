Ивайло Захариев с остри думи за новия „Под прикритие“: „Това не е сериалът, който сме гледали досега“

Завръщането на „Под прикритие“ предизвика дискусии още след първия епизод на новия сезон. Сред критичните гласове се оказа и Ивайло Захариев, който години наред беше сред емблематичните лица на криминалната поредица с ролята си на Мартин Христов.

Този път обаче актьорът не насочи критиките си към сюжета или играта на колегите си, а към рекламата на хазарт, появила се още в първите секунди на епизода. Именно това е детайлът, който помрачил иначе добрите му впечатления от завръщането на сериала.

„Защо БНТ рекламира хазарт в най-гледания си сериал, в първите секунди? Аз не го одобрявам. Някак си опошлява всичко останало, което следва след това – добрата игра, готините сцени и каскадите“, коментира Захариев, цитиран от Darik.bg.

Актьорът е категоричен, че подобно рекламно присъствие не отговаря на представата му за продукцията, която зрителите помнят от предишните сезони.

„Хазарт в първите секунди – това не е „Под прикритие“, което сме гледали досега“, заявява той.

Отказал оферти за десетки хиляди евро

В коментара си Захариев разкрива и личната си позиция по темата. По думите му е получавал предложения да рекламира компании от хазартния сектор срещу сериозни суми, но е отказал.

„На мен ми предложиха да рекламирам подобна компания за десетки хиляди евро и отказах. Не ме виждате по билбордовете за хазартни компании. Не ме виждате в интернет да рекламирам хазарт“, споделя актьорът.

Той припомня, че в предишните сезони на „Под прикритие“ също е имало продуктово позициониране, включително с негово участие. Дава за пример реклама на кисело мляко, но подчертава, че според него има съществена разлика между обикновените потребителски продукти и хазартните услуги.

Критиката му се разпростира и върху публичните личности, които приемат подобни рекламни ангажименти.

„Тъжно е, че едни от най-добрите ни актьори рекламират това. Едни от най-добрите ни спортисти рекламират това. Това ли е най-голямата ни ценност в България, хазартът? И ето вече и в националната телевизия. Тъжно е“, коментира Захариев.

Не отхвърля целия нов сезон

Въпреки острите думи актьорът не отписва новия сезон. Напротив, той признава, че в първия епизод е имало моменти, които са му допаднали.

„Харесаха ми определени моменти от първия епизод. Харесаха ми новите герои, хареса ми ретроспекцията, кадрите от миналото. Гледам напред и се надявам следващите епизоди да имат още по-интересна история“, споделя той.

Захариев изразява надежда, че историята ще се развие интересно, но поставя под въпрос решението на обществената телевизия да включи реклама на хазарт в началото на един от най-разпознаваемите си сериали.

„Под прикритие“ остава специален за него

Въпреки критиката Захариев говори с благодарност за участието си в поредицата, която има важно място в професионалния му път.

„Наистина съм благодарен на Бог за това, че ме вкара в „Под прикритие“ и за това, че ме изведе оттам“, признава актьорът.