Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
Ивайло Захариев с остри думи за новия „Под прикритие“: „Това не е сериалът, който сме гледали досега“
  Тема: Известни личности

Ивайло Захариев с остри думи за новия „Под прикритие“: „Това не е сериалът, който сме гледали досега“

13 Октомври, 2026 19:52, обновена 13 Октомври, 2026 20:00 1 571 16

  • ивайло захариев-
  • под прикритие-
  • бнт-
  • реклама на хазарт-
  • телевизионни сериали

Актьорът разкритикува рекламата на хазарт в първите секунди на новия сезон. Признава, че е отказал оферти за десетки хиляди евро, за да рекламира подобни компании.

Ивайло Захариев с остри думи за новия „Под прикритие“: „Това не е сериалът, който сме гледали досега“ - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти

Завръщането на „Под прикритие“ предизвика дискусии още след първия епизод на новия сезон. Сред критичните гласове се оказа и Ивайло Захариев, който години наред беше сред емблематичните лица на криминалната поредица с ролята си на Мартин Христов.

Този път обаче актьорът не насочи критиките си към сюжета или играта на колегите си, а към рекламата на хазарт, появила се още в първите секунди на епизода. Именно това е детайлът, който помрачил иначе добрите му впечатления от завръщането на сериала.

„Защо БНТ рекламира хазарт в най-гледания си сериал, в първите секунди? Аз не го одобрявам. Някак си опошлява всичко останало, което следва след това – добрата игра, готините сцени и каскадите“, коментира Захариев, цитиран от Darik.bg.

Актьорът е категоричен, че подобно рекламно присъствие не отговаря на представата му за продукцията, която зрителите помнят от предишните сезони.

„Хазарт в първите секунди – това не е „Под прикритие“, което сме гледали досега“, заявява той.

Отказал оферти за десетки хиляди евро

В коментара си Захариев разкрива и личната си позиция по темата. По думите му е получавал предложения да рекламира компании от хазартния сектор срещу сериозни суми, но е отказал.

„На мен ми предложиха да рекламирам подобна компания за десетки хиляди евро и отказах. Не ме виждате по билбордовете за хазартни компании. Не ме виждате в интернет да рекламирам хазарт“, споделя актьорът.

Той припомня, че в предишните сезони на „Под прикритие“ също е имало продуктово позициониране, включително с негово участие. Дава за пример реклама на кисело мляко, но подчертава, че според него има съществена разлика между обикновените потребителски продукти и хазартните услуги.

Критиката му се разпростира и върху публичните личности, които приемат подобни рекламни ангажименти.

„Тъжно е, че едни от най-добрите ни актьори рекламират това. Едни от най-добрите ни спортисти рекламират това. Това ли е най-голямата ни ценност в България, хазартът? И ето вече и в националната телевизия. Тъжно е“, коментира Захариев.

Не отхвърля целия нов сезон

Въпреки острите думи актьорът не отписва новия сезон. Напротив, той признава, че в първия епизод е имало моменти, които са му допаднали.

„Харесаха ми определени моменти от първия епизод. Харесаха ми новите герои, хареса ми ретроспекцията, кадрите от миналото. Гледам напред и се надявам следващите епизоди да имат още по-интересна история“, споделя той.

Захариев изразява надежда, че историята ще се развие интересно, но поставя под въпрос решението на обществената телевизия да включи реклама на хазарт в началото на един от най-разпознаваемите си сериали.

„Под прикритие“ остава специален за него

Въпреки критиката Захариев говори с благодарност за участието си в поредицата, която има важно място в професионалния му път.

„Наистина съм благодарен на Бог за това, че ме вкара в „Под прикритие“ и за това, че ме изведе оттам“, признава актьорът.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    20 0 Отговор
    Ицата 8, ко каза по въпроса за хазарта?

    20:06 13.10.2026

  • 2 Гост

    29 0 Отговор
    Ма то сериалчето представя точно живия живот през 26 година в България. Мутрите си живеят живота и децата искат да станат като тях. Хазартът е залял територията

    20:09 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДЖАРО
    ДА ПРИЛИЧА НА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ !:)
    ...ХАХА

    20:15 13.10.2026

  • 5 Помак

    12 0 Отговор
    Ами жалко за българите ако това е начина им на живот като този някъде си филм ,пропиляха си го в скърцане със зъби ,помпане,нарко, престъпления ...и това си е само в техен ущърб

    20:22 13.10.2026

  • 6 Жорко

    2 17 Отговор
    Ами аз гледах новата серия от новият сезон и съм изненадан приятно,започва интересно,да видим как ще се развие,стари муцуни,нови ,мисля че ще е интересно.

    Коментиран от #13

    20:29 13.10.2026

  • 7 Батето

    14 0 Отговор
    Не ме занимавайте с глупости!

    20:31 13.10.2026

  • 8 няма две мнения за това

    4 0 Отговор
    е много ясно това всеки го видя

    20:51 13.10.2026

  • 9 Винкело

    2 1 Отговор
    Бе я направете сериал за семейство от 16-етажен блок в Обеля, на 16-тия етаж, първа серия - булката има рожден ден, мъжот отива за бира, хапки, кълки и чушки, а на връщане - асансьор развален. Тръгва нагоре с пълните раници и почивка на всеки 3 етажа. И на всяка почивка - на етажа ту го канят, ту ги черпи, един път го съблазняват задължително тройка, на 15-тия заспива кьоркютюк. Гостите пристигнали, асансьор вече бил поправен, него го няма. Нататък вие си измисляйте.

    21:07 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Перо

    7 1 Отговор
    Това е пълна простотия и корупция, данъкоплатеца да плаща на мошениците да си правят кичозни филми! Овцете продуценти и режисьори да гледат САЩ, където държавата никога не финансира филми, особено на
    некадърници, с нулев рейтинг! Всичко си е за сметка на продуцента и после се предлага на кина, ТВ, интернет и т.н. и успеха зависи от качеството, съдържанието и актьорите!

    21:22 13.10.2026

  • 12 Жоржета

    2 0 Отговор
    Еее началник
    Такива са кино матографийте днес
    Едно време за гледаемост
    На не комедийни филми
    Винаги имаше ...голи сцени...👯

    21:24 13.10.2026

  • 13 Перо

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жорко":

    Стари мутри със стоун фейс лица, бързо произнасяне на текста, докато не са го забравили, да отбият номера, няма вживяване в ролята, няма изражения, пълна монотонност на говора, без оглед на ситуацията. Така са всички БГ филми, такава е сбърканата програма за обучение в НАТФИЗ! Накрая актьорите се занимават само с игри и реклама!

    21:28 13.10.2026

  • 14 Специалист

    2 0 Отговор
    Само са изхарчили народните пари. Никакъв сюжет и талант

    21:45 13.10.2026

  • 15 Специалист

    1 0 Отговор
    На този продуцент и режисьор не давайте повече работа. А артистите са само прехвалените круши

    21:51 13.10.2026

  • 16 Не се къхарете

    0 0 Отговор
    Държавата ви е приготвила
    Фармацията за всекиго по нещо и
    Фермата за всекиго по нещо
    Ол байт махт флай
    Всекимо своето

    21:53 13.10.2026