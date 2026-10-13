Ивайло Захариев с остри думи за новия „Под прикритие“: „Това не е сериалът, който сме гледали досега“

Завръщането на „Под прикритие“ предизвика дискусии още след първия епизод на новия сезон. Сред критичните гласове се оказа и Ивайло Захариев, който години наред беше сред емблематичните лица на криминалната поредица с ролята си на Мартин Христов.
Този път обаче актьорът не насочи критиките си към сюжета или играта на колегите си, а към рекламата на хазарт, появила се още в първите секунди на епизода. Именно това е детайлът, който помрачил иначе добрите му впечатления от завръщането на сериала.
„Защо БНТ рекламира хазарт в най-гледания си сериал, в първите секунди? Аз не го одобрявам. Някак си опошлява всичко останало, което следва след това – добрата игра, готините сцени и каскадите“, коментира Захариев, цитиран от Darik.bg.
Актьорът е категоричен, че подобно рекламно присъствие не отговаря на представата му за продукцията, която зрителите помнят от предишните сезони.
„Хазарт в първите секунди – това не е „Под прикритие“, което сме гледали досега“, заявява той.
Отказал оферти за десетки хиляди евро
В коментара си Захариев разкрива и личната си позиция по темата. По думите му е получавал предложения да рекламира компании от хазартния сектор срещу сериозни суми, но е отказал.
„На мен ми предложиха да рекламирам подобна компания за десетки хиляди евро и отказах. Не ме виждате по билбордовете за хазартни компании. Не ме виждате в интернет да рекламирам хазарт“, споделя актьорът.
Той припомня, че в предишните сезони на „Под прикритие“ също е имало продуктово позициониране, включително с негово участие. Дава за пример реклама на кисело мляко, но подчертава, че според него има съществена разлика между обикновените потребителски продукти и хазартните услуги.
Критиката му се разпростира и върху публичните личности, които приемат подобни рекламни ангажименти.
„Тъжно е, че едни от най-добрите ни актьори рекламират това. Едни от най-добрите ни спортисти рекламират това. Това ли е най-голямата ни ценност в България, хазартът? И ето вече и в националната телевизия. Тъжно е“, коментира Захариев.
Не отхвърля целия нов сезон
Въпреки острите думи актьорът не отписва новия сезон. Напротив, той признава, че в първия епизод е имало моменти, които са му допаднали.
„Харесаха ми определени моменти от първия епизод. Харесаха ми новите герои, хареса ми ретроспекцията, кадрите от миналото. Гледам напред и се надявам следващите епизоди да имат още по-интересна история“, споделя той.
Захариев изразява надежда, че историята ще се развие интересно, но поставя под въпрос решението на обществената телевизия да включи реклама на хазарт в началото на един от най-разпознаваемите си сериали.
„Под прикритие“ остава специален за него
Въпреки критиката Захариев говори с благодарност за участието си в поредицата, която има важно място в професионалния му път.
„Наистина съм благодарен на Бог за това, че ме вкара в „Под прикритие“ и за това, че ме изведе оттам“, признава актьорът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха
20:06 13.10.2026
2 Гост
20:09 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ПРИЛИЧА НА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ !:)
...ХАХА
20:15 13.10.2026
5 Помак
20:22 13.10.2026
6 Жорко
Коментиран от #13
20:29 13.10.2026
7 Батето
20:31 13.10.2026
8 няма две мнения за това
20:51 13.10.2026
9 Винкело
21:07 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Перо
некадърници, с нулев рейтинг! Всичко си е за сметка на продуцента и после се предлага на кина, ТВ, интернет и т.н. и успеха зависи от качеството, съдържанието и актьорите!
21:22 13.10.2026
12 Жоржета
Такива са кино матографийте днес
Едно време за гледаемост
На не комедийни филми
Винаги имаше ...голи сцени...👯
21:24 13.10.2026
13 Перо
До коментар #6 от "Жорко":Стари мутри със стоун фейс лица, бързо произнасяне на текста, докато не са го забравили, да отбият номера, няма вживяване в ролята, няма изражения, пълна монотонност на говора, без оглед на ситуацията. Така са всички БГ филми, такава е сбърканата програма за обучение в НАТФИЗ! Накрая актьорите се занимават само с игри и реклама!
21:28 13.10.2026
14 Специалист
21:45 13.10.2026
15 Специалист
21:51 13.10.2026
16 Не се къхарете
Фармацията за всекиго по нещо и
Фермата за всекиго по нещо
Ол байт махт флай
Всекимо своето
21:53 13.10.2026