„Момичета“ се завръща с пет нови епизода през 2027 г

Десет години след края на шестия сезон „Момичета“ ще се завърне с пет нови епизода. HBO обяви ограничената поредица, а производството е планирано да започне през 2027 г.

БТА, позовавайки се на АФП, съобщава, че сериалът се очаква да се върне на екран през лятото на 2027 г. HBO обаче все още не е посочила точна дата за премиерата.

Лена Дънам отново ще бъде Хана

Създателката на сериала Лена Дънам ще се завърне като Хана Хорват. Тя отново ще бъде и сценарист, и режисьор на продукцията. Към нея ще се присъединят Алисън Уилямс като Марни Майкълс, Джемайма Кърки като Джеса, Зося Мамет като Шошана и Андрю Ранелс като Илайджа.

Джъд Апатоу, който беше изпълнителен продуцент на оригиналния сериал, също ще участва в новите епизоди в същата роля. Засега няма потвърждение дали Адам Драйвър ще се завърне като Адам Саклър.

Сериалът приключи през 2017 г.

„Можем ли все още да се наричаме „Момичета“? Защото вече не сме толкова млади...“, шегува се Лена Дънам във видеото, с което HBO обяви новата продукция.

„Момичета“ проследява живота на четири млади жени в Ню Йорк, които се опитват да намерят мястото си в живота след завършването на образованието си. Историята се занимава с отношенията, любовта, професионалната реализация и трудното навлизане в зрелостта.

Шестте сезона са излъчени между 2012 и 2017 г. Сериалът получава 19 номинации за наградите „Еми“ и печели две отличия. През 2013 г. Лена Дънам е удостоена със „Златен глобус“ за най-добра актриса в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия.

Новите епизоди ще покажат героините вече в различен етап от живота им, но HBO все още не е разкрила подробности за сюжета.

Източници: bta.bg, apnews.com, theguardian.com