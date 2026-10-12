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„Дипломатът“ се завръща с четвърти сезон в Netflix
  Тема: Известни личности

„Дипломатът“ се завръща с четвърти сезон в Netflix

12 Октомври, 2026 23:59 386 0

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Али Ан, която играе началника на лондонската станция на ЦРУ Ийдра Парк, говори пред CNN за новите епизоди

„Дипломатът“ се завръща с четвърти сезон в Netflix - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Популярният политически трилър „Дипломатът“ се завръща в Netflix с четвърти сезон на 15 октомври. Платформата ще пусне едновременно и осемте епизода от новата поредица.

Преди премиерата актрисата Али Ан, която играе началника на лондонската станция на ЦРУ Ийдра Парк, разговаря с журналистката на CNN Зейн Ашър за това какво могат да очакват зрителите от продължението. Интервюто е посветено на завръщането на сериала и на мястото на героинята ѝ в новия сезон.

Али Ан отново е Ийдра Парк

Ийдра Парк е сред ключовите персонажи в историята за дипломатическия и разузнавателния свят около Кейт Уайлър. В ролята на американската дипломатка отново е Кери Ръсел, а Руфъс Сюел се завръща като нейния съпруг Хал Уайлър.

Сериалът проследява как международните кризи се преплитат с личните отношения на героите. Тази линия продължава и в четвъртия сезон, в който политическите решения поставят под напрежение съюзи, бракове и професионални зависимости.

Нови епизоди след финала на третия сезон

Четвъртият сезон продължава историята след събитията от третата поредица. В актьорския състав отново са Алисън Джани като Грейс Пен, Брадли Уитфорд като Тод Пен и Нана Менса като Били Апая.

Завръщането на „Дипломатът“ идва малко повече от година след премиерата на третия сезон. Новите епизоди ще бъдат достъпни в Netflix от 15 октомври, като платформата запазва досегашния си модел на едновременно пускане на целия сезон.

В интервюто за CNN Али Ан представя предстоящото продължение през гледната точка на героинята си Ийдра Парк, без да разкрива ключови обрати от сюжета.

Източници: cnn.com, tvline.com


САЩ
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