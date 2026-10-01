Сестрата на Ар Джей Мити: Загубих не само брат, а и баща

"Ар Джей Мити беше моят по-голям брат, но аз не загубих само брат си. Загубих и баща си.“ С тези думи Ласиан Кариер се обърна към близки и приятели на актьора по време на възпоменателната церемония за него в Браунсвил, Тексас.

RJ Mitte, известен с ролята на Уолтър „Флин“ Уайт-младши в сериала „В обувките на Сатаната“, почина на 12 октомври на 34-годишна възраст. Представителите му потвърдиха, че смъртта е настъпила вследствие на самоубийство. Полицията в Браунсвил първоначално съобщи, че причината и начинът на смъртта все още се изясняват.

„Всяка част от мен е Ар Джей “

На церемонията, състояла се в петък в културния център The Mitte, Кариер разказа за връзката си с брат си и за отговорностите, които той поел в семейството. Тя обясни, че майка им е била самотен родител, а когато Ласиан била на две седмици, майка им претърпяла инцидент и за известно време останала парализирана от кръста надолу.

„Брат ми веднага пое ролята на баща. Нямам много думи, които да подредя, но мога да кажа само, че всяка част от мен е Ар Джей“, каза тя.

Кариер добави, че музиката, филмите, игрите и дори маниерите ѝ са свързани с брат ѝ. В края на речта си тя разказа с усмивка, че няма да продаде стария му камион.

Браунсвил ще продължи неговите каузи

„Няма да продам онзи ужасен камион. Вече е мой“, каза сестрата на актьора.

По думите на Кариер Браунсвил е бил домът и общността на Mitte, въпреки че той не е роден и не е израснал там. Тя благодари на присъстващите и заяви, че наследството му в града ще продължи чрез проектите, за които той е работил.

„Ако някой изпитва трудности, моля, не мислете, че сте сами. Никога не сте сами. Опитайте да приемете помощта и се обърнете към някого“, каза тя.

Възпоменанието се проведе в The Mitte на улица „Ийст Рингголд“ 660 в Браунсвил. Семейството е поискало вместо цветя да бъдат направени дарения за организации, свързани с детската церебрална парализа и каузите на Mitte.

Ар Джей Мити участва в 56 епизода на „В обувките на Сатаната“ между 2008 и 2013 г. Героят му е син на Уолтър Уайт, изигран от Брайън Кранстън. Подобно на персонажа си, актьорът е живял с детска церебрална парализа, диагностицирана, когато е бил на три години.

Извън актьорската си работа Ар Джей Мити се застъпваше за по-голямо участие на хората с увреждания пред и зад камерата. Той беше посланик на организации, подпомагащи хора с церебрална парализа, и използваше публичността си, за да говори за включването и равните възможности в развлекателната индустрия.

Източници: dailymail.com, apnews.com, expressnews.com