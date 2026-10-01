Новини
Култура »
Сестрата на Ар Джей Мити: Загубих не само брат, а и баща
  Тема: Известни личности

Сестрата на Ар Джей Мити: Загубих не само брат, а и баща

17 Октомври, 2026 00:30 382 1

  • rj mitte-
  • в обувките на сатаната-
  • ласиан кариер-
  • броунсвил-
  • актьори

Ласиан Кариер говори на възпоменанието за актьора от „В обувките на Сатаната“, който почина на 34 години

Сестрата на Ар Джей Мити: Загубих не само брат, а и баща - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Ар Джей Мити беше моят по-голям брат, но аз не загубих само брат си. Загубих и баща си.“ С тези думи Ласиан Кариер се обърна към близки и приятели на актьора по време на възпоменателната церемония за него в Браунсвил, Тексас.

RJ Mitte, известен с ролята на Уолтър „Флин“ Уайт-младши в сериала „В обувките на Сатаната“, почина на 12 октомври на 34-годишна възраст. Представителите му потвърдиха, че смъртта е настъпила вследствие на самоубийство. Полицията в Браунсвил първоначално съобщи, че причината и начинът на смъртта все още се изясняват.

„Всяка част от мен е Ар Джей

На церемонията, състояла се в петък в културния център The Mitte, Кариер разказа за връзката си с брат си и за отговорностите, които той поел в семейството. Тя обясни, че майка им е била самотен родител, а когато Ласиан била на две седмици, майка им претърпяла инцидент и за известно време останала парализирана от кръста надолу.

„Брат ми веднага пое ролята на баща. Нямам много думи, които да подредя, но мога да кажа само, че всяка част от мен е Ар Джей“, каза тя.

Кариер добави, че музиката, филмите, игрите и дори маниерите ѝ са свързани с брат ѝ. В края на речта си тя разказа с усмивка, че няма да продаде стария му камион.

„Няма да продам онзи ужасен камион. Вече е мой“, каза сестрата на актьора.

Браунсвил ще продължи неговите каузи

По думите на Кариер Браунсвил е бил домът и общността на Mitte, въпреки че той не е роден и не е израснал там. Тя благодари на присъстващите и заяви, че наследството му в града ще продължи чрез проектите, за които той е работил.

„Ако някой изпитва трудности, моля, не мислете, че сте сами. Никога не сте сами. Опитайте да приемете помощта и се обърнете към някого“, каза тя.

Възпоменанието се проведе в The Mitte на улица „Ийст Рингголд“ 660 в Браунсвил. Семейството е поискало вместо цветя да бъдат направени дарения за организации, свързани с детската церебрална парализа и каузите на Mitte.

Ар Джей Мити участва в 56 епизода на „В обувките на Сатаната“ между 2008 и 2013 г. Героят му е син на Уолтър Уайт, изигран от Брайън Кранстън. Подобно на персонажа си, актьорът е живял с детска церебрална парализа, диагностицирана, когато е бил на три години.

Извън актьорската си работа Ар Джей Мити се застъпваше за по-голямо участие на хората с увреждания пред и зад камерата. Той беше посланик на организации, подпомагащи хора с церебрална парализа, и използваше публичността си, за да говори за включването и равните възможности в развлекателната индустрия.

Източници: dailymail.com, apnews.com, expressnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кво

    0 0 Отговор
    Се очаква от нас сега? Да ревем и да се секнем ли?

    00:33 17.10.2026