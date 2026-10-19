Маргарита Карамитева празнува 68-ия си рожден ден

Има реплики, които напускат екрана и заживяват собствен живот. Сред тях е „Стига простотии бе, тате!“ – изречението, с което Маргарита Карамитева остава в паметта на няколко поколения зрители след ролята си в култовия филм „Опасен чар“.

Актрисата е родена на 19 октомври 1958 г. в София и днес празнува 68-ия си рожден ден. Тя е дъщеря на легендарния Апостол Карамитев и актрисата Маргарита Дупаринова. Брат ѝ е актьорът и режисьор Момчил Карамитев.

От сцената на Народния театър до „Опасен чар“

Маргарита Карамитева завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ в класа на проф. Енчо Халачев. Театралният ѝ дебют е в „Сън“ от Иван Радоев на сцената на Народния театър „Иван Вазов“. Постепенно киното също заема важно място в професионалния ѝ път.

Тя участва във филми като „Като белязани атоми“, „Мера според мера“, „Резерват“, „Комитски времена“ и „14 целувки“. Най-популярна обаче остава ролята ѝ на Линчето – дъщерята на героя на Георги Русев в „Опасен чар“.

Във филма на Иван Андонов Карамитева застава до Тодор Колев, Георги Русев и Надя Тодорова. Самата тя по-късно признава, че в началото е била силно притеснена от срещата с утвърдените си партньори.

„Отидох на снимки и изведнъж си дадох сметка с кого съм“, разказва Маргарита Карамитева пред „24 часа“.

Въпреки напрежението младата актриса намира мястото си в комедията, а образът на Линчето и кратката ѝ реплика към екранния ѝ баща се превръщат в една от запомнящите се сцени в българското кино.

Живот и театър в Канада

В средата на 90-те години Карамитева участва и в две италиански продукции – „Дона ди куори“ и „Престъпление от любов“. От години живее в Канада, където създава театралната трупа „Защо не?“. В нея играят българи от различни професии, обединени от интереса си към сцената.

Сред спектаклите на трупата са постановки по Радичков и Камен Донев. За работата си с непрофесионални актьори Карамитева казва, че най-важни са желанието и уважението към текста.

Макар да е изиграла редица роли в театъра и киното, за българската публика Маргарита Карамитева остава най-вече Линчето от „Опасен чар“ – момичето, което с едно изречение успява да каже всичко.