Почина вдовицата на Василий Шукшин - Лидия Федосеева

Почина съветската и руската актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Тя е издъхнала на 88-годишна възраст, съобщи дъщеря ѝ Мария Шукшина. „Почина майка ми“, написа Мария Шукшина.

Федосеева-Шукшина е родена на 25 септември 1938 г. в Ленинград. През 1984 г. получава званието народна артистка на РСФСР. В кариерата си участва в повече от 90 филма, сред които „Те се сражаваха за родината“, „12 стола“, „Не сте и сънували…“ и „Виват, гардемарини!“.

Творческият тандем с Василий Шукшин

Лидия Федосеева-Шукшина остава особено запомнена с работата си със своя съпруг Василий Шукшин. Двамата сключват брак през 1964 г., а актрисата играе в неговите филми „Печки-лавочки“ и „Калина червена“. В „Печки-лавочки“ тя изпълнява ролята на Нюра Расторгуева, а в „Калина червена“ е Люба Байкалова.

Съвместната им работа продължава и във военната драма „Те се сражаваха за родината“, режисирана от Сергей Бондарчук. Филмът е последната обща продукция на съпрузите. Василий Шукшин умира през 1974 г. по време на снимките.

Последните дни

През октомври Федосеева-Шукшина е била приета в болница заради проблеми със сърцето. По-късно дъщеря ѝ Олга е съобщила, че семейството планира погребението да бъде на Новодевичи гробища. Прощаването се очаква да се състои в траурната зала в Кунцево.

Първата значима роля на актрисата е Таня във филма „Връстници“ от 1959 г. Сред ранните ѝ участия е и дебютът ѝ в киното през 50-те години. До края на кариерата си Федосеева-Шукшина остава едно от разпознаваемите лица на съветското и руското кино.

Източници: interfax.ru, meduza.io, kommersant.ru