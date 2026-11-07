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Почина вдовицата на Василий Шукшин - Лидия Федосеева
  Тема: Известни личности

Почина вдовицата на Василий Шукшин - Лидия Федосеева

7 Ноември, 2026 15:55 689 5

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  • култура

Вдовицата на Василий Шукшин е издъхнала на 88-годишна възраст. За смъртта ѝ съобщи дъщеря ѝ Мария Шукшина

Почина вдовицата на Василий Шукшин - Лидия Федосеева - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Почина съветската и руската актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Тя е издъхнала на 88-годишна възраст, съобщи дъщеря ѝ Мария Шукшина. „Почина майка ми“, написа Мария Шукшина.

Федосеева-Шукшина е родена на 25 септември 1938 г. в Ленинград. През 1984 г. получава званието народна артистка на РСФСР. В кариерата си участва в повече от 90 филма, сред които „Те се сражаваха за родината“, „12 стола“, „Не сте и сънували…“ и „Виват, гардемарини!“.

Творческият тандем с Василий Шукшин

Лидия Федосеева-Шукшина остава особено запомнена с работата си със своя съпруг Василий Шукшин. Двамата сключват брак през 1964 г., а актрисата играе в неговите филми „Печки-лавочки“ и „Калина червена“. В „Печки-лавочки“ тя изпълнява ролята на Нюра Расторгуева, а в „Калина червена“ е Люба Байкалова.

Съвместната им работа продължава и във военната драма „Те се сражаваха за родината“, режисирана от Сергей Бондарчук. Филмът е последната обща продукция на съпрузите. Василий Шукшин умира през 1974 г. по време на снимките.

Последните дни

През октомври Федосеева-Шукшина е била приета в болница заради проблеми със сърцето. По-късно дъщеря ѝ Олга е съобщила, че семейството планира погребението да бъде на Новодевичи гробища. Прощаването се очаква да се състои в траурната зала в Кунцево.

Първата значима роля на актрисата е Таня във филма „Връстници“ от 1959 г. Сред ранните ѝ участия е и дебютът ѝ в киното през 50-те години. До края на кариерата си Федосеева-Шукшина остава едно от разпознаваемите лица на съветското и руското кино.

Източници: interfax.ru, meduza.io, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Моята още се държи. Вярно, с една кола болежки, ама не си заминава, държеливата гад.

    15:59 07.11.2026

  • 3 Благодарим на факти, че

    7 3 Отговор
    следят руските медии.
    Бог да упокои душата и!

    Коментиран от #4

    16:00 07.11.2026

  • 4 Нека да пиша

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Благодарим на факти, че":

    Филма хубав лие ,или съветска боза.

    16:20 07.11.2026

  • 5 Венелинче,

    2 0 Отговор
    няма филм "Калина червена" в България заглавието е преведено " Калина алена" и така е известно на интелигентната публика тук.

    16:52 07.11.2026