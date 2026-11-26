На 26 ноември 1956 г. в София зрителите за първи път виждат „Точка първа“ – филма, останал в историята като първия български цветен игрален филм. Лентата е създадена през 1955 г. и е режисирана от Боян Дановски по сценарий на Валери Петров.

Зад камерата е операторът Васил Холиолчев, а музиката е на Петър Ступел. Работното заглавие на продукцията е „Точка първа от дневния ред“ – препратка към събрание в кварталния клуб, чиято основна тема е „Мирът и бъдещето на децата“.

Разходката на малката Веска

Историята започва на тиха улица в софийски квартал. Малката Веска излиза от дома си, без майка ѝ да разбере, и отива при децата, които играят на двора. След като играта приключва, момичето продължава само из града.

По време на разходката си Веска среща коминочистач, спира се при земемери, гледа футболен мач, попада на летен събор и неволно се оказва участник във филм. Приключението ѝ включва и опасна случка на строеж. Междувременно родителите ѝ разбират, че детето е изчезнало, а хората от квартала се включват в търсенето.

Привечер Веска се връща и отново попада в прегръдките на майка си. Разказът за еднодневното ѝ пътуване през града съчетава детската непосредственост с послание за човешка солидарност и мир.

Филм на няколко дебюта

„Точка първа“ е първият киносценарий на Валери Петров. По-късно той ще се утвърди като един от най-значимите български автори за киното, театъра и литературата, но началото му като киносценарист е именно с тази цветна лента.

Филмът е и първата поява на Стоянка Мутафова на големия екран. В актьорския състав участват още Ружа Делчева, Константин Кисимов, Георги Калоянчев, Гинка Станчева, Емилия Радева, Таня Масалитинова и Асен Кисимов.

Сред запомнените истории от снимачната площадка е сцена с Гинка Станчева и Асен Кисимов, за която режисьорът Боян Дановски не одобрил поредните дубъли. По думите, предадени от „24 часа“, той им казал:

„Вас във ВИТИЗ не ви ли учат да се целувате?“

С премиерата си „Точка първа“ бележи технологична и художествена крачка за българското кино. Филмът остава важен не само като първата родна цветна игрална продукция, но и като среща на творци, които по-късно ще заемат трайно място в българската култура.

Източници: nationalgeographic.bg, 24plovdiv.bg, old-news.bnr.bg