Когато през 1969 г. по телевизията се появява първата серия на „На всеки километър“, Стефан Данаилов вече има опит в киното, но именно ролята на майор Деянов го превръща в звезда. На 27 години той става познат на милиони зрители, а образът му заедно с героя на Григор Вачков – Митко Бомбата – се превръща в част от българската телевизионна памет.

Данаилов е роден на 9 декември 1942 г. в София. Към актьорската професия го насочва Иван Кондов, съпруг на сестра му Росица. През 1966 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, където негови преподаватели са Стефан Сърчаджиев, Методи Андонов и Анастас Михайлов.

От детския дебют до голямото кино

Първата му поява на екрана е още през 1956 г. във филма „Следите остават“ по сценарий на Павел Вежинов. След успеха на „На всеки километър“ идват роли в „Князът“ и „Черните ангели“, за които през 1969 г. получава наградата за най-добра мъжка роля на фестивала „Златната роза“ във Варна.

Сред запомнящите се филми с негово участие са „Иван Кондарев“, „Сватбите на Йоан Асен“, „Топло“, „Търновската царица“, „Княз Борис Първи“ и „След края на света“. В „Дами канят“ играе инструктора по шофиране Яким Донев – персонаж, останал в популярната култура с репликата: „Ти знаеш ли, че имаш страшни очи?“

Данаилов има участия и в международни продукции. В Италия се снима в седмия сезон на сериала „Октопод“, както и в „Рекет“, „Дело по съвест“ и „Дълбоко в сърцето“. По данни, представяни от БНТ и НАТФИЗ, актьорската му кариера включва повече от 150 роли в киното, театъра и телевизията.

Сцената, студентите и политиката

Театралният му път започва през 1966 г. в Драматичния театър в Пловдив. По-късно играе в Театър „Българска армия“ и в Народния театър „Иван Вазов“. Сред ролите му са Дон Жуан, Хамлет, Дон Кихот и персонажи от пиеси на Шилер, Шекспир, Чехов и Юджин О’Нийл.

През 1988 г. започва да преподава в НАТФИЗ. Избран е за доцент през 1995 г., а през 1999 г. става професор. Поколения негови студенти го наричат Мастера. Народният театър посочва сред неговите възпитаници актьори като Параскева Джукелова, Стефания Колева, Силвия Лулчева, Иван Бърнев и Асен Блатечки.

През 1997 г. Данаилов създава международния театрален фестивал „Сцена на кръстопът“. Паралелно с артистичната и преподавателската си работа той изгражда и политическа кариера. Бил е депутат в шест Народни събрания, а от 2005 до 2009 г. е министър на културата.

Признание и последна роля

Стефан Данаилов е удостоен със званието „Народен артист“ през 1983 г. Получава държавната награда „Паисий Хилендарски“, орден „Стара планина“ първа степен, наградата „Икар“ за цялостен принос в сценичните изкуства, наградата за цялостно творчество на Българската филмова академия и Голямата награда „Аскеер“ за цялостен принос към театралното изкуство.

След петгодишно отсъствие от сцената през юни 2019 г. той се завръща в Народния театър с постановката „Актрисата“. На 27 ноември същата година Стефан Данаилов умира на 76 години.

„Животът тече и минава бързо, въпросът е да има някакво съдържание в живота ти, това е много важно“, казва Стефан Данаилов в интервю за БНТ.

За публиката той остава майор Деянов, Яким Донев и още десетки различни герои. За студентите си остава Мастера – учителят, който превърна личното си присъствие в школа.

Източници: bntnews.bg, old-news.bnr.bg, nova.bg