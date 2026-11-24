Едно нощно бдение във Виена се превръща в начало на абсурдна история за приятелство, емиграция и човешки слабости. Българската черна комедия „Такси за рая“ ще има официална гала премиера на 1 декември, а от 4 декември започват прожекциите в кината в страната.

Режисьори на филма са Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Сценарият е на Димитър Динев и Иван Ничев и е създаден по произведението „Нощно бдение“ на Динев.

Действието отвежда зрителите във Виена, където съпругата на български емигрант събира най-близките му приятели за нощно бдение. Ситуацията постепенно излиза извън рамките на обичайното и се превръща в поредица от абсурдни случки, в които границата между реалността и въображението започва да се размива.

Част от историята се развива в автосервиз. Причината е свързана с местните правила във Виена, които не позволяват труп да бъде държан в дома за бдение в продължение на три дни. „Автосервизът си беше реален – те свършват работа в 19 часа и оттам нататък сме ние“, разказва актрисата Деси Моралес пред Bulgaria ON AIR.

Около основната сюжетна линия се преплитат още две истории – за двама служители, които организират връщането на българи от чужбина, и за полски беглец, опитващ се да премине границата по необичаен начин.

Звезден актьорски състав

В „Такси за рая“ участват Диляна Попова, Башар Рахал, Велислав Павлов, Боян Фераджиев, Лазарина Коткова, Деси Моралес, Даниел Владимиров и Стоян Дойчев. Башар Рахал е и изпълнителен продуцент на продукцията.

Рахал разказва, че филмът е направен с ограничен бюджет и че Тодор Чапкънов е поел голяма част от организацията и режисьорската работа.

Снимките продължават през февруари и март, като част от тях са нощни и често приключват между 3 и 4 часа сутринта. Оператор е Христо Генков, музиката е на Стефан Димитров, а продукцията е реализирана с финансовата подкрепа на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.

Предпремиерната прожекция се състоя на 24 октомври в кино „Люмиер“ в рамките на фестивала Cinelibri. След нея зрителите имаха възможност да разговарят с актьорите и екипа.

„Задължително хората трябва да знаят, че е черна комедия“, подчертава Деси Моралес. Тодор Чапкънов допълва: „Трябва да гледаме отвъд смъртта“.