Георги Господинов ще участва в среща в Нюйоркския университет

Георги Господинов продължава американската си литературна обиколка с участие в Нюйоркския университет днес, 19 октомври. Българският писател ще бъде гост на среща в Центъра за европейски и средиземноморски изследвания в Манхатън, която ще се проведе от 12:30 до 14:00 часа местно време.

Разговорът е част от инициативата Eastern Europe Workshop и е организиран съвместно с Центъра за хуманитарни науки и програмите по сравнително литературознание и творческо писане на университета. Събитието ще се състои на 53 Washington Square South, на седмия етаж.

Появата на Господинов в Ню Йорк е част от поредица срещи в Съединените щати, съпътстващи американското издание на сборника му The Man with Many Names: Stories. Книгата излезе на 13 октомври от Liveright в превод на дългогодишния му творчески партньор Анджела Родел и събира разкази, създавани в продължение на три десетилетия. Американското издание е от 240 страници, а литературното списание Publishers Weekly го определя като впечатляваща колекция, в която характерните за Господинов интелигентност, хумор и отношение към България преминават през истории за езика, паметта, самотата и абсурда на всекидневието.

Сред текстовете е и „Сляпата Вайша“, историята за момиче, което с едното око вижда само миналото, а с другото само бъдещето и така остава лишено от настоящето. Разказът получи и международен живот извън литературата. Анимационният филм на Теодор Ушев по него беше номиниран за „Оскар“ през 2017 г. В новия сборник се появява и Гаустин, загадъчният персонаж, познат на читателите от други книги на Господинов.

Американското турне на Господинов и Родел е планирано между 13 и 20 октомври и включва срещи в Питсбърг, Уилкс-Баре, Вашингтон, Ню Хейвън, Бруклин и Ню Йорк. Ден след премиерата на книгата двамата гостуваха в King’s College в Пенсилвания, а на 15 октомври представиха изданието в Lost City Books във Вашингтон в партньорство с българското посолство.

Новата книга излиза в момент на особено силно международно внимание към Георги Господинов. В интервю за The Observer, публикувано дни след американската премиера, писателят говори за усещането за „пандемия от самота“ и за начина, по който литературата може да се противопоставя на превръщането на носталгията в политическо оръжие. Това е тема, която преминава и през „Времеубежище“, романа, утвърдил Господинов сред най-разпознаваемите съвременни европейски автори.

Именно Time Shelter, в превод на Анджела Родел, донесе на двамата Международната награда „Букър“ през 2023 г. Това беше първата победа на роман, първоначално написан на български език, в историята на отличието. Журито открои книгата като произведение за паметта, идентичността, стареенето и опасната притегателна сила на миналото. Творчеството на Господинов вече е преведено на десетки езици, а Time Shelter спечели и европейската награда „Стрега“ преди триумфа си с „Букър“.

Името на българския писател попадна и в разговорите около Нобеловата награда за литература през 2026 г. Малко преди обявяването на лауреата германският Frankfurter Allgemeine Zeitung го постави начело на своя селекция от седем възможни претенденти, което беше широко отразено и в България. Нобеловата награда тази година в крайна сметка беше присъдена на канадската поетеса, есеистка и специалист по класическа литература Ан Карсън.

С американската премиера на The Man with Many Names Георги Господинов се връща към кратката форма, която заема централно място в творчеството му още от началото на неговата кариера. Събраните в книгата истории очертават близо три десетилетия писане и отново събират някои от най-разпознаваемите теми в литературата му: паметта и изчезването, човешката уязвимост, езика и невъзможността да бъдем изцяло разбрани, малките истории на Източна Европа и начина, по който миналото продължава да прониква в настоящето.