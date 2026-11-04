„Градинарят и смъртта“ спечели награда в Стокхолм

Една българска книга стигна до върха на литературната сцена в Стокхолм. Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели шведската международна литературна награда, а тържественото връчване на отличието ще се състои на 19 януари в шведската столица. NOVA съобщава, че новината е обявена от самия писател.
Отличието идва след международния успех на романа и поставя нов акцент върху присъствието на българската литература извън страната. За шведските читатели книгата достига чрез превода на Хана Сандборг, а сред посочените от Господинов хора, допринесли за успеха, е и издателят Ола Валин.
Финалът и благодарностите
До последния етап на конкурса са достигнали още писателките Саманта Швеблин и Олга Раун. Господинов ги поздрави за участието им и определи присъствието си редом до тях като чест.„За мен беше чест да съм с тях“, сподели писателят.
Той отправи благодарност и към преводача на романа на шведски език Хана Сандборг, както и към издателя Ола Валин. Именно шведското издание превръща историята, написана от български автор, в част от литературния разговор в Стокхолм.
След успеха на „Времеубежище“
„Градинарят и смъртта“ излезе в Швеция след международното признание на предишния роман на Господинов – „Времеубежище“. С тази книга той стана първият български автор, спечелил международната награда „Букър“.
Новото отличие затвърждава международния интерес към творчеството на Господинов и към българската литература. След обявяването на наградата следва официалната церемония на 19 януари, когато признанието ще бъде връчено в Стокхолм.
Източници: nova.bg, bntnews.bg, swedenherald.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически феномен
Коментиран от #8
08:11 04.11.2026
2 Дядо
08:31 04.11.2026
3 ИВАН
08:38 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дзак
08:43 04.11.2026
6 Един
08:43 04.11.2026
7 Ироничен
08:50 04.11.2026
8 читател
До коментар #1 от "Исторически феномен":Приятели, заблудени жълтопаветници, ме подиграват, че колкото и да чета, щом не познавам творчеството на Господинов, не мога да се нарека читател. Взех си поука в името на приятелството и прочетох следното.
Малко сутрешно престъпление
Георги Господинов
Навън е валяло дъжд
прохождаш сънен на сутринта и
(по пътеката към тоалетната)
шруп
охлювът под краката ти
убийство по невнимание
но това не смекчава вината
оглеждаш се
поради ранния час няма свидетели
избутваш трупа под тревите
натежали от капки
и това не отмива греха
убийството е толкова малко
че не можеш да го забравиш
през целия ден
08:56 04.11.2026