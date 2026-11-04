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„Градинарят и смъртта“ спечели награда в Стокхолм
  Тема: Известни личности

„Градинарят и смъртта“ спечели награда в Стокхолм

4 Ноември, 2026 08:05 559 8

  • георги господинов-
  • градинарят и смъртта-
  • литературна награда-
  • стокхолм-
  • българска литература

Романът на Георги Господинов получи шведското международно литературно отличие. Връчването ще бъде на 19 януари в шведската столица

„Градинарят и смъртта“ спечели награда в Стокхолм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една българска книга стигна до върха на литературната сцена в Стокхолм. Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели шведската международна литературна награда, а тържественото връчване на отличието ще се състои на 19 януари в шведската столица. NOVA съобщава, че новината е обявена от самия писател.

„Случи се! Спечелихме шведската международна литературна награда с романа „Градинарят и смъртта“. Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм“, написа Георги Господинов.

Отличието идва след международния успех на романа и поставя нов акцент върху присъствието на българската литература извън страната. За шведските читатели книгата достига чрез превода на Хана Сандборг, а сред посочените от Господинов хора, допринесли за успеха, е и издателят Ола Валин.

Финалът и благодарностите

До последния етап на конкурса са достигнали още писателките Саманта Швеблин и Олга Раун. Господинов ги поздрави за участието им и определи присъствието си редом до тях като чест.

„За мен беше чест да съм с тях“, сподели писателят.

Той отправи благодарност и към преводача на романа на шведски език Хана Сандборг, както и към издателя Ола Валин. Именно шведското издание превръща историята, написана от български автор, в част от литературния разговор в Стокхолм.

След успеха на „Времеубежище“

„Градинарят и смъртта“ излезе в Швеция след международното признание на предишния роман на Господинов – „Времеубежище“. С тази книга той стана първият български автор, спечелил международната награда „Букър“.

Новото отличие затвърждава международния интерес към творчеството на Господинов и към българската литература. След обявяването на наградата следва официалната церемония на 19 януари, когато признанието ще бъде връчено в Стокхолм.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, swedenherald.com


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически феномен

    25 2 Отговор
    Човек, който няма абсолютно никакъв талант на писател е получил повече награди, отколкото хора са прочели неговите книги

    Коментиран от #8

    08:11 04.11.2026

  • 2 Дядо

    11 2 Отговор
    Не е ли странно,между имената на Георги Мишев,Йордан Радичков,Димитър Талев,писатели оставили следа в българската литература,да се промъква името на един литературен плъх.

    08:31 04.11.2026

  • 3 ИВАН

    7 2 Отговор
    Хахаха, ама тоя наистина ли си вярва, невероятно смешен човек.

    08:38 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор
    Факти лягат и стават с ГГ!

    08:43 04.11.2026

  • 6 Един

    1 3 Отговор
    Червените ботове във форума предпочитат книгата да се казва Гаднярът и смрадта. Така ще я чувстват по-близка.

    08:43 04.11.2026

  • 7 Ироничен

    0 1 Отговор
    Един творец от шведска стомана спечели шведска награда - шведска тройка, за което почерпи на шведска маса. Честито!

    08:50 04.11.2026

  • 8 читател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически феномен":

    Приятели, заблудени жълтопаветници, ме подиграват, че колкото и да чета, щом не познавам творчеството на Господинов, не мога да се нарека читател. Взех си поука в името на приятелството и прочетох следното.

    Малко сутрешно престъпление
    Георги Господинов

    Навън е валяло дъжд
    прохождаш сънен на сутринта и
    (по пътеката към тоалетната)
    шруп
    охлювът под краката ти

    убийство по невнимание
    но това не смекчава вината
    оглеждаш се
    поради ранния час няма свидетели
    избутваш трупа под тревите
    натежали от капки
    и това не отмива греха
    убийството е толкова малко
    че не можеш да го забравиш
    през целия ден

    08:56 04.11.2026