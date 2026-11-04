„Градинарят и смъртта“ спечели награда в Стокхолм

Една българска книга стигна до върха на литературната сцена в Стокхолм. Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели шведската международна литературна награда, а тържественото връчване на отличието ще се състои на 19 януари в шведската столица. NOVA съобщава, че новината е обявена от самия писател.

„Случи се! Спечелихме шведската международна литературна награда с романа „Градинарят и смъртта“. Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм“, написа Георги Господинов.

Отличието идва след международния успех на романа и поставя нов акцент върху присъствието на българската литература извън страната. За шведските читатели книгата достига чрез превода на Хана Сандборг, а сред посочените от Господинов хора, допринесли за успеха, е и издателят Ола Валин.

Финалът и благодарностите

До последния етап на конкурса са достигнали още писателките Саманта Швеблин и Олга Раун. Господинов ги поздрави за участието им и определи присъствието си редом до тях като чест.

„За мен беше чест да съм с тях“, сподели писателят.

Той отправи благодарност и към преводача на романа на шведски език Хана Сандборг, както и към издателя Ола Валин. Именно шведското издание превръща историята, написана от български автор, в част от литературния разговор в Стокхолм.

След успеха на „Времеубежище“

„Градинарят и смъртта“ излезе в Швеция след международното признание на предишния роман на Господинов – „Времеубежище“. С тази книга той стана първият български автор, спечелил международната награда „Букър“.

Новото отличие затвърждава международния интерес към творчеството на Господинов и към българската литература. След обявяването на наградата следва официалната церемония на 19 януари, когато признанието ще бъде връчено в Стокхолм.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, swedenherald.com