Димитър Талев: животът зад „Железният светилник“

Когато на 20 октомври 1966 г. Димитър Талев умира в София, той вече е оставил зад себе си четири романа, които превръщат Преспа, нейните родове и борби в едно от най-разпознаваемите пространства на българската литература. Роденият на 1 септември 1898 г. в Прилеп писател е на 68 години.

Талев е автор на историческата тетралогия „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“. Четирите романа проследяват пробуждането на българското национално съзнание, конфликтите в семейството и общността, подготовката на Илинденското въстание и последиците от него. Първата книга излиза през 1952 г., следват „Илинден“ през 1953 г. и „Преспанските камбани“ през 1954 г., а „Гласовете ви чувам“ е публикуван през 1966 г.

Писателят, който идва от журналистиката

Преди да се утвърди като романист, Талев изгражда име като журналист и публицист. Работи във вестниците „Македония“ и „Зора“, където пише за историята, културата и съдбата на българите от Македония. В журналистическите му текстове вече се появяват темите, които по-късно ще се разгърнат в романите му: паметта, езикът, принадлежността и цената на свободата.

Неговият интерес към Илинденското въстание не е само литературен сюжет. Споменът за събитията достига до него още в детството, а по-късно се превръща в дългогодишна творческа задача. „Ако някой иска да знае нещо за мен и моите убеждения, нека чете книгите ми“, казва Талев в архивен запис на Българското национално радио.

Години на арест и изселване

Животът на писателя е белязан и от тежки политически изпитания. През октомври 1944 г. той е арестуван и до март 1945 г. е задържан в Софийския централен затвор. След 1948 г. семейството му е изселено от София в Луковит, където Талев прекарва години в обществена изолация.

Именно в този период писателят продължава да работи върху „Железният светилник“ и създава „Преспанските камбани“ и „Илинден“. Историята на принудителното изгнание се преплита с историята на една от най-мащабните му литературни композиции. Талев не превръща личното си изпитание в отделна изповед, а го вписва в по-големия разказ за паметта и оцеляването.

От Преспа до Хилендар

Освен тетралогията, Димитър Талев оставя разкази, повести, публицистика и исторически книги. През 1962 г. излизат романът „Хилендарският монах“ и спомените „Братята от Струга“. Сред по-ранните му сборници са „Златният ключ“, „Великият цар“ и „Старата къща“.

Творчеството му е събрано в 15 тома, а книгите му са преведени на повече от 20 езика. През 1998 г. ЮНЕСКО включва името му в списъка на световноизвестните личности и обявява годината за година на Димитър Талев. Така писателят, роден в Прилеп и починал в София, продължава да присъства не само в учебниците, но и в читателската памет с героите, които поставят въпроса как се съхранява един народ, когато историята го изпитва.

Източници: archives.bnr.bg, bta.bg, bntnews.bg