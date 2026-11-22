Текст, вдъхновен от книгата „17 есета против този свят“ на българския писател Николай Петев, е включен в учебен материал по съвременен гръцки език и литература. Това съобщава Mediamall, като посочва, че учениците работят върху теми, свързани със свободата на мисълта, критическото отношение към съвременния свят и правото да се задават неудобни въпроси.

Учебният текст е озаглавен „Срещу един свят без въпроси“. Според публикацията задачите към него изискват от учениците да анализират идеите за духовната пасивност и ограничаването на самостоятелното мислене, да направят връзка с поезията на Константинос Кавафис и да подготвят реч на тема „Правото на защо: как младите могат да се противопоставят на пасивността и духовната манипулация“.

Критическото мислене като учебна тема

В текста, представен като вдъхновен от есетата на Петев, се защитава тезата, че отказът от въпроси води до отказ от лична свобода. Една от формулировките гласи: „Този свят не ми харесва, защото се страхува от въпросите“. В следващите разсъждения дигиталното удобство, изобилието от информация и привидният избор са представени като фактори, които могат да превърнат човека в пасивен наблюдател.

Задачите насочват учениците не само към литературен анализ, но и към връзка между текста и личната и обществената отговорност. Така книгата на българския автор е използвана като повод за разговор за свободата на съждението и за механизмите, чрез които критическото мислене може да бъде отслабено.

Кой е Николай Петев

Николай Петев е автор на книги с проза, публицистика и есета. Сред тях е „17 есета против този свят“, издадена през 2012 г. В сборника той разглежда подмяната на ценностите, удобното примирение и отказа от самостоятелно мислене. Книгата е представена пред културната общественост в Плевен през 2013 г.

Петев е роден на 10 август 1951 г. в село Дреновец, област Монтана. Работи като журналист, издател и литературен критик, а от 2003 до 2013 г. е председател на Съюза на българските писатели. Автор е и на книгите „Тук, във времето“, „Поезия и позиция“, „Фарът и неговият пазач“, „Зад завесата на политическия театър“ и „Не ме ли помниш“.

Писателят умира на 15 октомври 2013 г. на 62 години. В публикацията за гръцкия учебен материал не са посочени конкретни училища, класове или официален документ на гръцките образователни власти. Потвърденото в нея е, че текстът е представен като част от учебна работа в Гърция и че е свързан с книгата на Николай Петев.