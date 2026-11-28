„Demento Mori“ - дистопия за цената, която плащаме, когато избираме между паметта и въображението

А ако спасим паметта си, но изгубим способността да мечтаем? Паулина Георгиева с „Demento Mori“

В новата си дистопия авторката изследва два несъвършени свята, в които човечеството плаща висока цена за избора между паметта и въображението.

Официалната премиера на третия роман на Паулина Георгиева – „Demento Mori“ (изд. „Книгомания“), ще се състои на 3 декември 2026 г. от 18:30 ч. в Литературен клуб „Перото“ в София. Книгата ще бъде представена с участието на Петър Барбалов и доц. д-р Камелия Спасова.

Романът поставя един цивилизационен въпрос: ако трябва да избираме между паметта и въображението, каква цена ще заплатим?

„Demento Mori“ ни пренася в близкото бъдеще, когато натрупаната в човешките тела нанопластмаса предизвиква Пандеменция - епидемия от ранна деменция. Изобретената ваксина обаче има страничен ефект - тя спасява паметта, но поразява въображението и обрича обществото на застой. Хората от Общността на народите вече не могат да мечтаят, да създават изкуство и да изобретяват.

Отказалите ваксинацията са изселени в резерватите на духовното движение „Demento Mori“, където живеят в хармония с природата, но са обречени на обземащата ги Забрава. Двайсет години по-късно Общността на народите стартира програмата „Центурия“. От резерватите са избрани младежи, чието запазено въображение трябва да открие лечение срещу афантазията. Сред тях е Ира, дъщерята на знахарката Дария. Тя поема към свят, който помни всичко, но не може да създаде нищо ново.

Два свята, две загуби

Романът не избира страна. Общността на народите е подредена, здрава и сигурна система, неспособна да си представи и да създаде друго бъдеще. Резерватите пазят ритуалите, занаятите и вярата, но бавно и неизбежно потъват в забравата, повтаряйки си латинските постулати „Demento Mori. Oblivio libertas est – Забрави Смъртта. Забравата е Свобода“. Нито един от двата свята не е утопия и героите заплащат за избора си с това, на което най-много държат.

„Човек не е само памет или въображение, той съществува между това, което е бил, и това, което ще бъде“, казва Клементе - предводителят на духовното движение Demento Mori.

„С този роман исках да поставя въпроса не какво ще изгубим при този избор. Размишлявах върху това колко е трудно да върнем всяко от тях – паметта или въображението, след като вече сме го загубили“, казва авторката Паулина Георгиева.

Авторката

Снимка: КНИГОМАНИЯ

Паулина Георгиева е автор на романите „Симулацията“ (Книгомания, 2022) и „Малки грехове“ (Книгомания, 2024). Творчеството ѝ получава признание както от критиката, така и от значими филмови и литературни форуми. През 2024 г. „Малки грехове“ е избран от Международния кино-литературен фестивал „Синелибри“ като роман с висок потенциал за филмова адаптация. През същата година книгата е представена и на Софийския международен литературен фестивал. През 2025 г. е номиниран за Националната награда „Портал Култура“.

Паулина Георгиева е избрана през 2026 г. от европейската литературна платформа CELA като изгряваща писателка, чиито творби притежават потенциал за европейско разпространение. Била е стипендиантка на фондация „Елизабет Костова“, както и на международната резидентска програма „Традуки“. Образованието ѝ в областта на историята и психологията придава на писането ѝ културна дълбочина и психологическа чувствителност.

Отзиви за книгата:

„Demento mori“ предлага едно моделиране на бъдещето от интелигентно и даровито перо. Паулина Георгиева, вече спечелила доверието на читателите със „Симулацията“ и „Малки грехове“, разкрива реалност, която само допреди десетилетие би изглеждала немислима. Днес обаче имаме достатъчно причини да се запитаме: дали тази действителност изглежда все така невъзможна?“ – Веселина Седларска

Снимка: КНИГОМАНИЯ

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„Demento mori“ разказва за дистопичен свят, разделен на две. Привидно идиличният резерват на Балканите е място, в което въображението вирее заедно с деменцията, а отвъд него паметта е съхранена с цената на загубеното фантазиране. Алегоричните ръбове на „Demento mori“ се пропукват и през тях се подават кошмари от близкото ни пандемично минало. Паулина Георгиева ни изправя пред философското питане дали все още сме способни да минем отвъд рамки, в които сами сме се затворили.“ – Камелия Спасова, редактор на „Литературен вестник“

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„Това, което ни прави общество, е нашата устойчивост както към непредвидимото, така и към бедствията, които сами създаваме. „Demento Mori“ ни припомня, че именно въображението ни приближава до Съзиданието. Всичко това може да бъде унищожително, но може и да постави основите на едно ново човечество“. – Евгения Динева, писателка

Снимка: КНИГОМАНИЯ