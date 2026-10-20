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Марин Дринов: ученият, който изгради основите на БАН
  Тема: Известни личности

Марин Дринов: ученият, който изгради основите на БАН

20 Октомври, 2026 23:00 567 2

  • марин дринов-
  • българска академия на науките-
  • българска история-
  • панагюрище-
  • българско книжовно дружество

Роденият в Панагюрище историк е сред създателите на Българското книжовно дружество и участва в изграждането на държавата след Освобождението

Марин Дринов: ученият, който изгради основите на БАН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди да има държава, България вече има нужда от институции, които да пазят паметта ѝ. Именно в този момент се появява Марин Дринов – учен от Панагюрище, който превръща изучаването на българското минало в самостоятелна научна задача.

Марин Стоянов Дринов е роден на 20 октомври 1838 г. в Панагюрище. Получава образование в Киевската духовна семинария, а по-късно завършва историко-филологическото си образование в Московския университет. Работи и събира исторически материали в редица европейски градове – Виена, Прага, Париж, Женева и Рим. В библиотеките и архивите търси документи, с които да възстанови българското минало не чрез легенди, а чрез проверими извори.

Книгите, с които започва научната историография

През 1869 г. във Виена излизат две от най-значимите му съчинения – „Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история“ и „Исторически преглед на Българската църква от самото ѝ начало до днес“. С тях Дринов поставя в центъра въпроси, които имат значение не само за науката, но и за националното самосъзнание.

Той изследва произхода и ранната история на българите, заселването на славяните на Балканския полуостров, развитието на Българската църква и мястото на средновековните книжовници. Пише и за Паисий Хилендарски, за патриарх Евтимий, както и за делото на светите братя Кирил и Методий.

„Езикът е духовната крепост на един народ.“

Тази мисъл обобщава една от водещите идеи в делото му: че езикът, образованието, историята и книжнината са основите, върху които се изгражда модерната нация.

Председателят на Българското книжовно дружество

На 30 септември 1869 г. стар стил, или 12 октомври по нов стил, в Браила е основано Българското книжовно дружество. В отсъствието на Дринов събранието го избира за първи председател. Дружеството по-късно се превръща в Българска академия на науките, а името на Дринов остава трайно свързано с нейното начало.

След Освобождението седалището на дружеството е преместено в София. Дринов участва и в уреждането на първите културни и просветни институции на свободната българска държава. В края на 1878 г. е сред хората, свързвани с основаването на Софийската публична библиотека.

От научната зала до изграждането на държавата

По време на Руско-турската война Дринов е привлечен към гражданското управление на освободените български земи. След това, през 1878–1879 г., ръководи народното просвещение и духовните дела. Работи по въпроси, свързани с училищното дело, законодателството и устройството на новата държава.

Името му се свързва и с предложението София да бъде избрана за столица на България. За Дринов това е старата Сердика – град с историческо значение и с възможност да се превърне в център на възстановената държава.

Последните десетилетия от живота му преминават основно в научна работа. Дринов става професор по славистика в Харковския университет и продължава да публикува изследвания, посветени на българската история и култура. Умира през 1906 г., но оставя не само книги. Оставя модел за това как един учен може едновременно да изследва миналото и да участва в изграждането на бъдещето.

Източници: bta.bg, archives.bnr.bg


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