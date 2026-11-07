Младият историк Александър Стоянов е „Будител на годината 2026“

Историкът Александър Стоянов е „Будител на годината 2026“ в кампанията на Българското национално радио. Отличието му беше връчено на церемония в рамките на 13-ото издание на конкурса, в което бяха наградени общо 10 души.

Стоянов е част от Института за исторически изследвания на БАН и преподава в Националната гимназия за древни езици и култури. Работата му е насочена към това българската история да излезе извън академичните среди и да стане по-достъпна за широката публика.

„Не мога да я осъзная“

„Това е чест, която не очаквах по никакъв начин, и честно казано, не мога да я осъзная“, каза Александър Стоянов след обявяването на резултата. Той посочи, че преди представянето на неговото видео е чул посланията и е видял делата на хора, които смята за вдъхновяващи.

Според журналиста и член на журито Светослав Иванов съвременният будител „не крещи“, а говори директно и с уважение. В инициативата участваха и журналистите на bTV Светослав Иванов и Златимир Йочев.

Награда за работата с деца със синдром на Даун

Специалната награда на bTV „Добрият пример“ беше връчена на Слав Петков, председател на Федерацията по адаптирана физическа активност. Организацията работи с деца със синдром на Даун и развива спортни дейности за хора с интелектуални затруднения.

„Ако човек просто скролне малко във фейсбук страницата на федерацията за адаптирана физическа активност, ще види колко много неща се случват там“, каза Златимир Йочев.

Членът на Управителния съвет на БНР София Владимирова заяви, че обществената медия дава своя отговор на очакванията и нуждите на обществото чрез инициативата. „Всяко време има нужда от своите будители“, каза тя.

Източници: btvnovinite.bg, bnr.bg