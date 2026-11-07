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Младият историк Александър Стоянов е „Будител на годината 2026“
  Тема: Известни личности

Младият историк Александър Стоянов е „Будител на годината 2026“

7 Ноември, 2026 20:32 525 10

  • александър стоянов-
  • будител на годината-
  • българско национално радио-
  • българска история-
  • слав петков

Историкът от БАН и преподавател в НГДЕК получи отличието в 13-ото издание на кампанията на БНР

Младият историк Александър Стоянов е „Будител на годината 2026“ - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историкът Александър Стоянов е „Будител на годината 2026“ в кампанията на Българското национално радио. Отличието му беше връчено на церемония в рамките на 13-ото издание на конкурса, в което бяха наградени общо 10 души.

Стоянов е част от Института за исторически изследвания на БАН и преподава в Националната гимназия за древни езици и култури. Работата му е насочена към това българската история да излезе извън академичните среди и да стане по-достъпна за широката публика.

„Не мога да я осъзная“

„Това е чест, която не очаквах по никакъв начин, и честно казано, не мога да я осъзная“, каза Александър Стоянов след обявяването на резултата. Той посочи, че преди представянето на неговото видео е чул посланията и е видял делата на хора, които смята за вдъхновяващи.

Според журналиста и член на журито Светослав Иванов съвременният будител „не крещи“, а говори директно и с уважение. В инициативата участваха и журналистите на bTV Светослав Иванов и Златимир Йочев.

Награда за работата с деца със синдром на Даун

Специалната награда на bTV „Добрият пример“ беше връчена на Слав Петков, председател на Федерацията по адаптирана физическа активност. Организацията работи с деца със синдром на Даун и развива спортни дейности за хора с интелектуални затруднения.

„Ако човек просто скролне малко във фейсбук страницата на федерацията за адаптирана физическа активност, ще види колко много неща се случват там“, каза Златимир Йочев.

Членът на Управителния съвет на БНР София Владимирова заяви, че обществената медия дава своя отговор на очакванията и нуждите на обществото чрез инициативата. „Всяко време има нужда от своите будители“, каза тя.

Източници: btvnovinite.bg, bnr.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цък

    9 3 Отговор
    Падението ние е тотално.

    20:39 07.11.2026

  • 2 Кой какво

    3 8 Отговор
    Браво,тоя историк заслужава и по високи награди,той е пример за младите поколения, респект

    20:43 07.11.2026

  • 3 ТУК И СЕГА

    3 1 Отговор
    Втори тур, пък и първи тур за Гюров, бе преброяване на десницата, на десният сектор, на НАТОФИЛИТЕ и ЕС-ФИЛИТЕ, на еврофилите. ... Гюров бе ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФОКУС НА РУСОФОБИЯТА, ПРЕБРОЯВАНЕ НА РУСОФОБИТЕ се оказа русофобите са 8% от българите. 8% е много слушатели за дарик радио. МНОГО МНОГО. Най слушаното радио не надхвърля 1% слушатели, от българите. Но я ми кажете, руска колония ли сме, тогава защо БНР-БНТ са крайни РУСОФОБИ? Коя телевизия и радио са русофили? Какво получихме от НАТО и ЕС? Бойко, мафиота, получихме! ... Бойко е поддържан от Германия, ФОНДАЦИЯ, от ЕС, и САЩ, НАТО, дори когато милиони тръгнаха срещу кюлчетата. Властта е като края на оруеловия роман за животните фермери, и ДС и БКП генерали са фарисеите и садукеите и Ирод, американците са римляните и Пилат. (жълтите жилетки, и сега във франция, го прави тръмп, протестите срещу герб 2020г. пак от тръмп, не за да свалят своята марионетка, а за да я превърнат в камикадзе)

    20:47 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТУК И СЕГА

    4 1 Отговор
    ЦРУ документ признава, че Англия цепи България след Освобождението. И Австро-Унгария не е искала да има голяма славянска държава, затова след това ни скарва със сърбите.

    Коментиран от #8

    20:50 07.11.2026

  • 6 ТУК И СЕГА

    1 1 Отговор
    Втори тур, пък и първи тур за Гюров, бе преброяване на десницата, на десният сектор, на НАТОФИЛИТЕ и ЕС-ФИЛИТЕ, на еврофилите. ... Гюров бе ПРЕДСТАВИТЕЛ, ФОКУС НА РУСОФОБИЯТА, ПРЕБРОЯВАНЕ НА РУСОФОБИТЕ се оказа русофобите са 8% от българите. 8% е много слушатели за дарик радио. МНОГО МНОГО. Най слушаното радио не надхвърля 1% слушатели, от българите. Но я ми кажете, руска колония ли сме, тогава защо БНР-БНТ са крайни РУСОФОБИ? Коя телевизия и радио са русофили? Какво получихме от НАТО и ЕС? Бойко, мафиота, получихме! ... Бойко е поддържан от Германия, ФОНДАЦИЯ, от ЕС, и САЩ, НАТО, дори когато милиони тръгнаха срещу кюлчетата. Властта е като края на оруеловия роман за животните фермери, и ДС и БКП генерали са фарисеите и садукеите и Ирод, американците са римляните и Пилат. (жълтите жилетки, и сега във франция, го прави тръмп, протестите срещу герб 2020г. пак от тръмп, не за да свалят своята марионетка, а за да я превърнат в камикадзе)ЦРУ документ признава, че Англия цепи България след Освобождението. И Австро-Унгария не е искала да има голяма славянска държава, затова след това ни скарва със сърбите. Сега САЩ скарва Украйна с Русия, търси разпад на славяните като югославското разцепление. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ

    20:54 07.11.2026

  • 7 И.П

    1 4 Отговор
    Нека има повече, като тях...
    Поклон пред личностите и труда им!

    20:54 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цънцъромян

    0 0 Отговор
    Сашо Сороса ли беше това или се бъркам?

    21:16 07.11.2026

  • 10 Сила

    1 0 Отговор
    Смешко , колекционер на хартийки с печати от провинциални западни ПУЦ ове .....червендалесто момченце !!!

    21:18 07.11.2026