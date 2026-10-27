Новини
Култура »
Александър Теодоров-Балан – човекът, който създаваше думи
  Тема: Известни личности

Александър Теодоров-Балан – човекът, който създаваше думи

27 Октомври, 2026 11:10 751 1

  • александър теодоров-балан-
  • български език-
  • софийски университет-
  • българско езикознание-
  • българска академия на науките

Първият ректор на Софийския университет посвещава живота си на българската граматика, правописа и книжовния език. Част от думите, които предлага, са естествена част от речта ни и днес

Александър Теодоров-Балан – човекът, който създаваше думи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато днес казваме „възглед“, „дейност“, „творба“, „усет“, „излет“ или „становище“, рядко се замисляме, че тези думи са част от целенасочената работа на един човек. Александър Теодоров-Балан не просто изследва българския език. Той се опитва да му даде научен ред, точни понятия и думи, които да звучат естествено в новата българска държава.

Ученият е роден на 27 октомври 1859 г. в бесарабското село Кубей, днес в Украйна, в семейство на българи преселници от Сливенския край. Завършва Болградската гимназия, след което учи славянска и чешка филология в Прага и продължава образованието си в Лайпциг. През 1884 г. се установява в София и започва работа в Министерството на народното просвещение.

Само няколко години по-късно Балан се оказва сред създателите на висшето образование в следосвобожденска България. През 1889 г. е избран за първи ректор на Висшето училище, което по-късно получава името Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той заема поста още два пъти – през 1896–1897 г. и 1902–1903 г., а преподава история на българския език, диалектология, славянска етнография и българска литература.

Езикът като научна задача

Основното му дело е свързано с описанието и развитието на българския книжовен език. Балан изследва граматичния му строеж, звуковата система, диалектите, правописа и правилата на книжовната реч. Трудът му „Слог и говор“ от 1904 г. е посветен и на научната терминология, която според него трябва да бъде кратка, ясна и разбираема.

През 1909 г. излиза „Български книгопис за сто години. 1806–1905“ – мащабен библиографски труд, който подрежда книжнината, издадена на български език през първия век на новата българска печатна култура. По-късно Балан публикува „Българска граматика“ и „Нова българска граматика“, издадена през 1940 г.

Думи, които остават

Балан вярва, че развитието на езика не трябва да бъде механично отхвърляне на всичко чуждо, а съзнателно обогатяване чрез живата народна реч и вътрешните възможности на българския. Сред думите, свързвани с неговото словотворчество, са „възглед“, „дейност“, „творба“, „усет“, „украса“, „заплаха“, „излет“, „летовище“, „общувам“ и „становище“.

„Да любим езика си, да го браним, да го творим и обогатяваме.“

Това изречение обобщава отношението му към езика – като към жива работа, а не към застинал музей. В трудовете си той настоява книжовната реч да пази връзката си с народната, но и да бъде способна да изразява науката, образованието и обществения живот.

Александър Теодоров-Балан умира на 12 февруари 1959 г. в София, малко преди да навърши 100 години. От 1939 г. е почетен доктор на Софийския университет и действителен член на Българската академия на науките. Днес името му носят училища и зала в Института за български език при БАН, а думите, които е предложил, продължават да звучат като напълно обикновена част от българската реч.

Източници: archives.bnr.bg, old-news.bnr.bg, banker.bg


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друго си е

    3 0 Отговор
    "Да любим езика си, да го браним, да го творим и обогатяваме.“
    Да лайкваме токинга си, да го протектираме и ъпгрейдваме!

    11:38 27.10.2026