Перперикон и историята на Второто българско царство бяха представени пред българи и германци в Мюнстер по време на културния форум „Докосване до планината на Орфей“. Събитието се проведе на 7 и 8 ноември по инициатива на Катя Бялкова, председател на културното сдружение „Малката България“ в германския град.

Проф. Николай Овчаров разказа за скалния град и за най-новите открития от археологическите проучвания през лятото на 2026 г. Представянето е предизвикало интерес сред публиката, която е задавала въпроси за историята и значението на Перперикон.

Нова книга преди официалната премиера

„Въпросите валят и аз разбирам колко важно е по-честото общуване с нашите сънародници зад граница“, пише проф. Николай Овчаров.

В Мюнстер е била представена и книгата „Живот и смърт във Второто българско царство“. Това е третият том от поредицата „Панорама на Второто българско царство“, създавана от Овчаров през последните години.

Българската общност в германския град е получила изданието преди официалното му представяне в София на 12 ноември 2026 г. „В германския град тя дойде буквално от печатницата“, отбелязва авторът. Представянето е било последвано от дискусия за българската история.

Музика, книги и изложба

В двудневната програма са участвали музикантите от трио „Тенорите“. Писателката и общественичка Лилия Оверман е представила книгата „Икарски истории на духа. Вдъхновяващите българи“, посветена на темите за родината, принадлежността и българските корени извън страната.

В конферентната зала са били изложени произведения на художниците Валери Цветков - Валдиц, Александър Цветков и Каталина Василева. Творбите са представени от изкустведа Явор Кондов.

Сред участниците е била и Снежина Маринова, генерален консул на България в Дюселдорф. Организаторката Катя Бялкова от години поддържа културния живот на българите в района на Мюнстер, включително чрез ежегоден фолклорен фестивал.

Форумът събира на едно място археология, история, литература, музика и изобразително изкуство, като поставя Перперикон в центъра на срещата между българската общност и германската публика.

Източници: trud.bg