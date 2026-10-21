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Девет нови български филма излизат за 35 дни
  Тема: Известни личности

Девет нови български филма излизат за 35 дни

21 Октомври, 2026 06:45 617 8

  • българско кино-
  • виктор божинов-
  • кинопремиери-
  • български филми-
  • киносалони

Виктор Божинов определи натрупването на премиерите като „самоубийство“. Най-много заглавия са насрочени за 20 ноември

Девет нови български филма излизат за 35 дни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет български филма са насрочени за премиера в кината в рамките на 35 календарни дни - от 24 октомври до 27 ноември 2026 г. Натрупването на заглавията беше определено от режисьора Виктор Божинов като „самоубийство“ в публикация във Facebook.

„След месеци на тотално отсъствие, сега 9 български филма тръгват по кината в рамките на 1 месец! Това си е „самоубийство“!“, написа Божинов.

Премиерите започват на 24 октомври

Първият филм в посочения списък е „Такси за рая“, който е насрочен за 24 октомври. Лентата е режисирана от Иван Ничев и Тодор Чапкънов и проследява три преплетени истории, свързани с български емигранти, погребално бюро и нелегално пренасяне на човек през границата.

На 30 октомври по кината трябва да излезе „Топки“ - дебютният пълнометражен игрален филм на Любомир Печев. Историята е за млада жена, която поема треньорския пост в мъжки аматьорски футболен отбор. В актьорския състав са Александра Лашкова, Иван Савов, Алекс Иванов, Мариан Вълев и Китодар Тодоров.

На 6 ноември е планирана премиерата на „Немигранти“. Според публикуваната програма на киносалоните филмът е българско заглавие с разпространение от „Ню Меджик Филмс“.

Две премиери на 13 ноември и три на 20 ноември

На 13 ноември са насрочени две премиери - „Аврора“ и „Оста на живота“. Вторият филм е режисиран от Атанас Христосков, заснет е в България и Кападокия и е с времетраене 115 минути.

Най-натоварената дата в списъка е 20 ноември. Тогава са посочени „Коледни агенти“, „На косъм“ и „Пастир“. „Коледни агенти“ е продукция на Българската национална телевизия и разказва за пет деца, които се опитват да спасят Коледа. Филмът ще бъде показван както в кината, така и по БНТ.

„Пастир“ на Милена Андонова е вдъхновен от житията на Йоан Рилски. Филмът вече беше представен пред публика на фестивала „Златна роза“, а създателите му са обявили кинопремиера на 20 ноември.

Поредица от деветте заглавия завършва на 27 ноември с „Почивката 2“. Филмът е продължение на комедията „Почивката“, като в програмите на киносалоните е посочена именно тази дата за начало на прожекциите.

Така за малко повече от месец българските продукции ще трябва да се конкурират не само помежду си, но и с международните заглавия в есенната и предпразничната кино програма. В списъка на Божинов две премиери са в един и същи ден на 13 ноември, а три - на 20 ноември.

Източници: btvradio.bg, bta.bg, segabg.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хитлер

    9 0 Отговор
    Хората не гледат български филми по простата причина че музикалният фон е три пъти по силен от речта на артистите и нищо не се разбира.Направете проучване за това какво мислят обикновените хора по казуса и ще се убедите.

    Коментиран от #2, #3

    07:00 21.10.2026

  • 2 Шопен

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хитлер":

    Въпросът с озвучането засяга не само озвучанането на филми. Озвучаването на концерти, събрания, ТV предавания е проблем на слухова култура и чувстветелност, каквато при т.н. озвучители липсва. Причината вероятно е в парите, с които разполагат разни дечица и възможността да си купят апаратупа, но това не е достатъчно.Пратете ги
    в Европа да се понаучат как се прави изкуство.

    07:08 21.10.2026

  • 3 по-глупав ник

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "хитлер":

    Краткото описание на филмите е достатъчно. Предпочитам филма, чийто кадър е на снимката. По това време се правеше истинско кино. Днешните филми нямат идейна и културна стойност и са направени нескопосано.

    Коментиран от #7

    07:09 21.10.2026

  • 4 Когато

    4 0 Отговор
    няма качество, ще го докарваме от количесво.

    Коментиран от #5

    07:22 21.10.2026

  • 5 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Когато":

    качество, защото няма култура, а културата и образованието, което също е много важно, бяха приключени през 1990 г. Умишлено.

    07:27 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "по-глупав ник":

    Това за днешните филми е съвършено вярно, но не важи само за българските, а и за световните. През последните години няма нов филм, който да съм гледал и са не ме е разочаровал.

    07:40 21.10.2026

  • 8 няма го брака вече

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гуньо Простиа":

    няма го Тончо Русев, няма ги Иван Андонов, Невена Коканова, Тодор Колев го няма даже...

    07:44 21.10.2026