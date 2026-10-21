Девет нови български филма излизат за 35 дни

Девет български филма са насрочени за премиера в кината в рамките на 35 календарни дни - от 24 октомври до 27 ноември 2026 г. Натрупването на заглавията беше определено от режисьора Виктор Божинов като „самоубийство“ в публикация във Facebook.

„След месеци на тотално отсъствие, сега 9 български филма тръгват по кината в рамките на 1 месец! Това си е „самоубийство“!“, написа Божинов.

Премиерите започват на 24 октомври

Първият филм в посочения списък е „Такси за рая“, който е насрочен за 24 октомври. Лентата е режисирана от Иван Ничев и Тодор Чапкънов и проследява три преплетени истории, свързани с български емигранти, погребално бюро и нелегално пренасяне на човек през границата.

На 30 октомври по кината трябва да излезе „Топки“ - дебютният пълнометражен игрален филм на Любомир Печев. Историята е за млада жена, която поема треньорския пост в мъжки аматьорски футболен отбор. В актьорския състав са Александра Лашкова, Иван Савов, Алекс Иванов, Мариан Вълев и Китодар Тодоров.

На 6 ноември е планирана премиерата на „Немигранти“. Според публикуваната програма на киносалоните филмът е българско заглавие с разпространение от „Ню Меджик Филмс“.

Две премиери на 13 ноември и три на 20 ноември

На 13 ноември са насрочени две премиери - „Аврора“ и „Оста на живота“. Вторият филм е режисиран от Атанас Христосков, заснет е в България и Кападокия и е с времетраене 115 минути.

Най-натоварената дата в списъка е 20 ноември. Тогава са посочени „Коледни агенти“, „На косъм“ и „Пастир“. „Коледни агенти“ е продукция на Българската национална телевизия и разказва за пет деца, които се опитват да спасят Коледа. Филмът ще бъде показван както в кината, така и по БНТ.

„Пастир“ на Милена Андонова е вдъхновен от житията на Йоан Рилски. Филмът вече беше представен пред публика на фестивала „Златна роза“, а създателите му са обявили кинопремиера на 20 ноември.

Поредица от деветте заглавия завършва на 27 ноември с „Почивката 2“. Филмът е продължение на комедията „Почивката“, като в програмите на киносалоните е посочена именно тази дата за начало на прожекциите.

Така за малко повече от месец българските продукции ще трябва да се конкурират не само помежду си, но и с международните заглавия в есенната и предпразничната кино програма. В списъка на Божинов две премиери са в един и същи ден на 13 ноември, а три - на 20 ноември.

Източници: btvradio.bg, bta.bg, segabg.com