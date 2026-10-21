Девет нови български филма излизат за 35 дни

Девет български филма са насрочени за премиера в кината в рамките на 35 календарни дни - от 24 октомври до 27 ноември 2026 г. Натрупването на заглавията беше определено от режисьора Виктор Божинов като „самоубийство“ в публикация във Facebook.
„След месеци на тотално отсъствие, сега 9 български филма тръгват по кината в рамките на 1 месец! Това си е „самоубийство“!“, написа Божинов.
Премиерите започват на 24 октомври
Първият филм в посочения списък е „Такси за рая“, който е насрочен за 24 октомври. Лентата е режисирана от Иван Ничев и Тодор Чапкънов и проследява три преплетени истории, свързани с български емигранти, погребално бюро и нелегално пренасяне на човек през границата.
На 30 октомври по кината трябва да излезе „Топки“ - дебютният пълнометражен игрален филм на Любомир Печев. Историята е за млада жена, която поема треньорския пост в мъжки аматьорски футболен отбор. В актьорския състав са Александра Лашкова, Иван Савов, Алекс Иванов, Мариан Вълев и Китодар Тодоров.
На 6 ноември е планирана премиерата на „Немигранти“. Според публикуваната програма на киносалоните филмът е българско заглавие с разпространение от „Ню Меджик Филмс“.
Две премиери на 13 ноември и три на 20 ноември
На 13 ноември са насрочени две премиери - „Аврора“ и „Оста на живота“. Вторият филм е режисиран от Атанас Христосков, заснет е в България и Кападокия и е с времетраене 115 минути.
Най-натоварената дата в списъка е 20 ноември. Тогава са посочени „Коледни агенти“, „На косъм“ и „Пастир“. „Коледни агенти“ е продукция на Българската национална телевизия и разказва за пет деца, които се опитват да спасят Коледа. Филмът ще бъде показван както в кината, така и по БНТ.
„Пастир“ на Милена Андонова е вдъхновен от житията на Йоан Рилски. Филмът вече беше представен пред публика на фестивала „Златна роза“, а създателите му са обявили кинопремиера на 20 ноември.
Поредица от деветте заглавия завършва на 27 ноември с „Почивката 2“. Филмът е продължение на комедията „Почивката“, като в програмите на киносалоните е посочена именно тази дата за начало на прожекциите.
Така за малко повече от месец българските продукции ще трябва да се конкурират не само помежду си, но и с международните заглавия в есенната и предпразничната кино програма. В списъка на Божинов две премиери са в един и същи ден на 13 ноември, а три - на 20 ноември.
Източници: btvradio.bg, bta.bg, segabg.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хитлер
Коментиран от #2, #3
07:00 21.10.2026
2 Шопен
До коментар #1 от "хитлер":Въпросът с озвучането засяга не само озвучанането на филми. Озвучаването на концерти, събрания, ТV предавания е проблем на слухова култура и чувстветелност, каквато при т.н. озвучители липсва. Причината вероятно е в парите, с които разполагат разни дечица и възможността да си купят апаратупа, но това не е достатъчно.Пратете ги
в Европа да се понаучат как се прави изкуство.
07:08 21.10.2026
3 по-глупав ник
До коментар #1 от "хитлер":Краткото описание на филмите е достатъчно. Предпочитам филма, чийто кадър е на снимката. По това време се правеше истинско кино. Днешните филми нямат идейна и културна стойност и са направени нескопосано.
Коментиран от #7
07:09 21.10.2026
4 Когато
Коментиран от #5
07:22 21.10.2026
5 Няма
До коментар #4 от "Когато":качество, защото няма култура, а културата и образованието, което също е много важно, бяха приключени през 1990 г. Умишлено.
07:27 21.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ицо
До коментар #3 от "по-глупав ник":Това за днешните филми е съвършено вярно, но не важи само за българските, а и за световните. През последните години няма нов филм, който да съм гледал и са не ме е разочаровал.
07:40 21.10.2026
8 няма го брака вече
До коментар #6 от "Гуньо Простиа":няма го Тончо Русев, няма ги Иван Андонов, Невена Коканова, Тодор Колев го няма даже...
07:44 21.10.2026