Ново изследване заключи, че Шекспир е авторът на анонимната пиеса „Едуард Трети“

Анонимната историческа пиеса „Едуард Трети“, публикувана през 1596 г., трябва да бъде включена в творчеството на Уилям Шекспир, като основният текст е негов, а значителни части вероятно са написани съвместно с Кристофър Марлоу. До този извод стига ново изследване на д-р Рори Лохнан от Университета в Кент и Брет Грейтли-Хърш от Университета в Лийдс.

Двамата учени използват няколко форми на компютърен лингвистичен анализ и сравняват пиесата с произведения, за които е установено, че са дело на десетима драматурзи, работили между края на 80-те и средата на 90-те години на XVI век. Според резултатите Шекспир е авторът на „лъвския пай“ от текста.

„Компютърният анализ поставя извода отвъд всякакво основателно съмнение, че роденият в Стратфорд драматург е основният автор“, казва Лохнан пред „Гардиън“.

Един от тестовете определя 23 откъса като написани от Шекспир, докато девет са приписани на Марлоу. Анализът не посочва конкретни редове като изцяло принадлежащи на единия или другия автор. Вместо това изследователите проследяват езикови особености, честотата на определени думи и разпределението на характерни словесни маркери.

Сред посочените примери е думата martial, която означава „военен“ или „боен“ и се среща по-често в пиесите на Марлоу, отколкото в произведенията на други драматурзи. Според Грейтли-Хърш убедителността на резултатите идва от съчетаването на различни методи, а не от един-единствен статистически тест или словесен паралел.

„Различни форми на анализ на различни характеристики на езика многократно разграничават писането на Марлоу от това на Шекспир в рамките на пиесата“, отбелязва Грейтли-Хърш.

Дълго време изследователите допускаха, че Шекспир е написал поне няколко сцени от „Едуард Трети“. Новото проучване разширява тази теза, като включва и Марлоу. Според Лохнан двамата са работили по пиесата около 1592 г., когато са били между 25 и 30 години.

„Новото откритие е, че по пиесата е работил не само Шекспир, но и Марлоу. Следователно творбата представлява новооткрито сътрудничество между двамата“, казва изследователят.

Изводът е поставен в контекста на проучване от 2016 г., което установява участие на Марлоу в части от Шекспировата трилогия „Хенри Шести“. Досега двамата най-често са представяни като литературни съперници, родени с разлика от няколко седмици и утвърдили се в един и същи театрален свят. Новите резултати предполагат по-сложна връзка между тях.

Кристофър Марлоу умира през 1593 г. на 29-годишна възраст след сбиване в странноприемница. Изследването за „Едуард Трети“ предстои да бъде публикувано в списание Shakespeare Quarterly по-късно през 2026 г.