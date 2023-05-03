28 април 1948 г.: Роден е Тери Пратчет - най-продаваният автор във Великобритания за 90-те години на миналия век

Сър Тери Пратчет е най-продаваният автор във Великобритания за 90-те години на миналия век. Той е вторият най-четен автор във Великобритания и седмият най-четен неамерикански автор в САЩ, пише novini.bg.

През литературната си кариера Тери Пратчет е продал над 75 милиона книги. В поредицата "Светът на диска" има 40 романа, преведени на 37 езика. От тях са продадени повече от 55 милиона екземпляра.

Роден е в селото Форти Грийн, което сега е част от Бейкънсфийлд, графство Бъкингамшир, на 28 април, през 1948 година.

От 1959 г. учи във висше техническо училище в Уайкъмб. Неговият първи разказ "The Hades Business" е публикуван в училищното списание през 1961 г., а през 1963 г. в професионално издание. След това напуска училище и се заема с журналистика. Първият му роман "Килимените хора" е публикуван през 1971 година.

През 2001 г. печели медала Карнеги за романа си "Изумителният Морис и неговите образовани гризачи".

Тери Пратчет е офицер на Британската империя от 1998 г. и рицар-бакалавър от 2009 г. заради приноса му към литературата. През 2007 г. Пратчет обяви, че е болен от рядка форма на болестта на Алцхаймер, а през 2008 г. стана патрон на британската Фондация за борба с болестта на Алцхаймер, като до края на дните си той дари стотици хиляди британски лири, за да подпомогне финансирането на медицински изследвания.

Болестта при него прогресира изключително бързо, като през 2014 г. състоянието му бе много тежко - той не можеше да върши сам много неща, сред които да шофира или да си връзва връзките на обувките. Въпреки това, от диагностицирането с болестта до края на живота си Пратчет издаде пет нови произведения. До последния си дъх Тери Пратчет живя със съпругата си Лин в графство Уилтшир, недалеч от гр. Солсбъри. Напусна видимия свят през зимата на 2015-а година.